Nei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max (che sono già in vendita su Amazon) Apple ha usato un nuovo materiale, il titanio. Durante la presentazione l’azienda ha affermato di aver adottato, per la precisione, titanio di grado 5, di qualità e molto costoso; è naturale quindi chiedersi quanto titanio ci sia effettivamente in un iPhone 15 Pro, anche per capire quanto la scelta del materiale ha inciso sui costi di produzione e sul prezzo finale del prodotto.

Per scoprirlo ci viene in aiuto JerryRigEverything, YouTuber molto popolare che si diverte a “smembrare” gli smartphone moderni e a testarne la resistenza. Nel suo ultimo video, Jerry risponde esattamente a questa domanda, e per farlo taglia letteralmente in due la cornice di un iPhone 15 Pro Max. Nell’immagine qui sotto, il metallo più chiaro è l’alluminio, mentre il più scuro è il titanio.

Credit: JerryRigEverything

Dall’analisi di Jerry emerge che buona parte dell’iPhone è ancora in alluminio, usato per costruire il frame che ospita i componenti e parte della cornice; lo strato di titanio è spesso solamente 1 millimetro e, secondo i calcoli eseguiti dallo YouTuber, dovrebbe essere costato ad Apple circa 30 dollari. Alluminio e titanio sono saldati insieme tramite un particolare processo, che rafforza la struttura del dispositivo ed evita spiacevoli sorprese; l’incredibile resistenza sembra però essere il principale indiziato dell’episodio che vi abbiamo riportato qualche giorno fa, quando facendo pressione sul retro, Jerry ha distrutto il vetro posteriore di iPhone 15 Pro Max.

Credit: JerryRigEverything

Chi si aspettava che tutta la cornice di iPhone 15, se non addirittura tutto il frame della scocca, fosse in titanio forse rimarrà deluso, ma la scelta di Apple è più che comprensibile: tra il costo del materiale e quello della sua lavorazione, una scelta del genere avrebbe fatto costare iPhone 15 Pro una cifra del tutto spropositata. Basta pensare che un blocco di titanio di grado 5, grande abbastanza per fresare la scocca di iPhone, costa circa 2000 dollari.