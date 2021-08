Questa console portatile economica sfiderà Steam Deck e Nintendo Switch

GPD è un’azienda famosa per le sue console portatili, negli ultimi anni si era però allontanata dal mondo Android concentrandosi su delle handheld con sistema operativo Windows. Questo potrebbe cambiare molto presto, come confermato dal brand stesso sui social.

L’ultima console portatile Android realizzata dall’azienda è stata annunciata nel 2018 e prendeva il nome di GPD XD Plus. Su Twitter, però, l’azienda ha affermato di essere al lavoro su una nuova console di gioco Android, condividendo anche una prima immagine della stessa. Ulteriori immagini e le presunte specifiche di quella che dovrebbe essere chiamata GPD XP sono state condivise sul Discord ufficiale del brand.

Rispetto alla generazione precedente di console portatile Android, GPD XP abbandonerà il design a conchiglia in stile Nintendo DS in favore del più in voga form factor simile a Nintendo Switch e Steam Deck di Valve. Stando a quanto visibile nelle immagini sembra però che solo il pad destro si possa scollegare e sostituire con accessori alternativi, mentre il sinistro sarà saldamente collegato al corpo della console.

Most probably you already knew our new Android device.

Yeah, that's kind of modularization unit, most suitable for MOBA and FPS games.

Details are coming soon#GPDXP #Android pic.twitter.com/98dLTWSq4t — GPD Game Consoles (@softwincn) August 12, 2021

Le specifiche di GPD XP non fi faranno di certo strabuzzare gli occhi ma sono più che sufficienti per la maggior parte dei titoli mobile di successo. Sotto il cofano è presente un SoC MediaTek Helio G96, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da 7000mAh. Non sono ancora stati condivisi ulteriori dettagli riguardo al display.

Oltre alla vasta gamma di emulatori che non avranno di certo alcuna difficolta ad essere eseguiti su GPD XP, ci aspettiamo che un prodotto come questo brilli nella categoria di gioco che divide ancora fortemente gli utenti: lo streaming. Una console simile si presterebbe benissimo al gaming su piattaforme come Stadia e xCloud con un’autonomia decisamente maggiore rispetto a Switch e Steam Deck.

Non sono ancora note indicazioni riguardo alla disponibilità o al prezzo di GPD XP, tuttavia vista la componentistica hardware scelta ci aspettiamo abbia un prezzo decisamente aggressivo e allettante. A voi interesserebbe un gadget simile se proposto al giusto prezzo?