Se usate tantissimo il vostro smartphone e spesso avete problemi con la durata della batteria saprete benissimo quanto è importante avere sempre con se una powerbank di supporto. Spesso però queste sono abbastanza scomodo e non permettono di fare agelvomente delle chiamate. Se volete ovviamene a questo problema vi segnaliamo questa mini powerbank che si attacca direttamente allo smartphone, permettendovi così di fare agevolmente le vostre chiamate.

Questa batteria portatile di iWalk, che è ricercatissima anche su TikTok, è veramente piccola e si collega direttamente alla porta lightining del vostro iPhone. Grazie alla capacità di 4800 mAh e alla ricarica rapida vi permetterà di allungare la durata della batteria di più del doppio del normale. Inoltre vi segnaliamo che, direttamente sulla pagina di Amazon, potrete attivare un buono sconto parti al 30%, che farà scendere il prezzo a soli 23€!

iWalk Powerbank da 4800 mAh, chi dovrebbe acquistarla?

Questo prodotto è rivolto principalemente a tutte le persone che lavorano tantissimo con il proprio iPhone ed effettuano tantissime chiamate durante la giornata. In queste situazioni è facile rimanere senza carica e non sempre c’è l’occasione per rimettere in carica il telefono. Con questa soluzione invece potrete ricaricare il vostro iPhone e usarlo nel medesimo istante.

Il prodotto è compatibile con gli iPhone 14/14 Pro Max/13/12/11/SE/XR/8/7/6s, insomma praticamente tutti gli iPhone tranne la serie 15 appena uscita, che non utilizza più la porta lightning a favore dello standard USB-C, come abbiamo scritto circa una settimana fa.

Grazie allo sconto del 30% potrete acquistare questa mini powerbank al prezzo più basso di sempre. In passato infatti, anche con altre offerte in corso, non era mai sceso sotto i 24€. Per un prodotto così comodo e utile è un prezzo assolutamente vantaggioso e consigliamo i possessori di iPhone di acquistarlo prima che il coupon venga rimosso. Se invece preferite un prodotto più classico vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori powerbank.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

