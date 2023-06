La serie Samsung Galaxy S10 non riceverà più aggiornamenti software, ad eccezione di un modello: Galaxy S10 Lite. Questo perché il Galaxy S10 Lite è stato lanciato più tardi rispetto agli altri modelli Galaxy S10 e ha un ciclo di supporto diverso.

I Galaxy S10e, S10, S10+ e S10 5G sono stati lanciati all’inizio del 2019 con Android 9 Pie e One UI 1.0. Hanno ricevuto tre aggiornamenti del sistema operativo: Android 10 con One UI 2.0, Android 11 con One UI 3.0 e Android 12 con One UI 4.0. Hanno inoltre ricevuto aggiornamenti di sicurezza mensili per i primi tre anni, seguiti da aggiornamenti di sicurezza trimestrali per un altro anno.

Tuttavia, nel giugno 2023, Samsung ha annunciato che smetterà di rilasciare aggiornamenti regolari per questi quattro modelli, poiché hanno raggiunto la fine del loro periodo di supporto. Riceveranno aggiornamenti solo in caso di problemi critici di sicurezza da risolvere. Ciò significa che non riceveranno Android 14 o One UI 6.0, che dovrebbero essere rilasciati nel corso dell’anno.

Il Galaxy S10 Lite, invece, è stato lanciato a gennaio 2020 con Android 10 e One UI 2.0. Ha ricevuto solo due aggiornamenti del sistema operativo, quindi ha diritto a riceverne ancora. Inoltre, riceverà ancora aggiornamenti di sicurezza trimestrali, poiché non ha ancora completato il suo ciclo.

Il Galaxy S10 Lite è ora l’unico modello di Galaxy S10 che continuerà a ricevere aggiornamenti software nel prossimo futuro e terminerà la sua vita con una versione più recente di Android e dell’interfaccia One UI rispetto al resto della linea Galaxy S10. Tuttavia, potrebbe non ricevere alcune funzioni esclusive dei dispositivi Galaxy più recenti.

Se possedete un Galaxy S10e, S10, S10+ o S10 5G, potreste prendere in considerazione l’aggiornamento a uno dei più recenti Samsung Galaxy se volete sfruttare le ultime funzioni software. Se possedete un Galaxy S10 Lite, potete aspettarvi ancora almeno un aggiornamento del sistema operativo e regolari aggiornamenti di sicurezza ancora per un po’.