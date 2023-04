Se siete in possesso di uno degli ultimi iPhone e se, al contempo, avete intenzione di acquistare una buona powerbank che vi supporti nel corso delle vostre giornate fuori casa o, perché no, durante uno splendido viaggio di piacere, allora dovete decisamente dare un’occhiata a questa proposta Amazon, che abbiamo scovato per voi grazie alla popolarità che questo prodotto sta avendo su TikTok grazie all’esplosiva popolarità del trend degli “Amazon Finds“.

Di che si tratta? Di null’altro che una ottima powerbank ultrasottile, con tecnologia magsafe, e diventata popolarissima sul social grazie al suo design compatto e sobrio, che la rende comoda da agganciare al proprio iPhone anche nel caso in cui lo si tenga in tasca o in una piccola borsa!

Un prodotto davvero ottimo e funzionale che, soprattutto, gode oggi anche di un piccolo sconto del 10%, che abbassa il prezzo originale di 48,99€ a 44,10€, rendendo l’acquisto certamente più gradevole, ma non che ce ne fosse bisogno, vista la buona qualità di questo prodotto tale che, come detto, ne ha decretato la sua popolarità!

A conti fatti, parliamo di una powerbank magnetica dalle dimensioni davvero ridotte, con uno spessore di appena 8,89 millimetri, ed un peso complessivo che non supera i 128 grammi! Al netto di questo, parliamo comunque di una powerbank davvero molto performante, in grado addirittura di ricaricare due dispositivi contemporaneamente (uno tramite magsafe, l’altro tramite apposita porta USB-C), anche grazie ad un ottimo sistema di dissipazione del calore in grafene che, unito al corpo in metallo del dispositivo, rende questa powerbank non solo affidabile, ma anche resistente, durevole e, soprattutto, sicura!

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero utile e ben realizzato e, per questo, vi invitiamo ad approfittare dell’offerta messa in campo da Amazon, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di selezionare il coupon sulla pagina prodotto per godere dello sconto del 10%!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!