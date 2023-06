Siete alla ricerca di una nuova smartband che monitori la vostra salute e attività fisica, oltre ad avere tantissime funzionalità utili, il tutto per un prezzo a dir poco stracciato? In tal caso non potete lasciarvi scappare il Blackview R1, scontato su Amazon a soli 19,99€!

La smartband di marca Blackview, infatti, non solo è super conveniente, ma è anche scelta dallo stesso Amazon per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima, per cui vi consigliamo di approfittarne subito, dato che potrebbe esaurire a breve.

Il Blackview R1 diventerà il vostro compagno ideale di tutti i giorni, aiutandovi non solo a raggiungere più facilmente i vostri obiettivi di salute, ma anche inviandovi direttamente le notifiche dello smartphone. Il display HD a colori da 1,47″ si abbina armoniosamente con il cinturino in silicone, avvolgendo il polso con comfort ed eleganza, mentre i più di 150 quadranti disponibili online vi offriranno infinite possibilità di personalizzazione.

Grazie alle 24 modalità sportive integrate potrete tenere traccia di tutti i vostri allenamenti, registrando passi, distanza e calorie bruciate. Inoltre, grazie alla sua completa impermeabilità, potrete indossare la smartband anche durante le attività acquatiche o sotto la doccia senza preoccupazioni. La funzione del monitoraggio del sonno raccoglierà, invece, informazioni sulle vostre abitudini notturne, aiutandovi a migliorare la qualità del vostro riposo.

Potrete ricevere le notifiche direttamente al polso, come messaggi, e-mail e notifiche dai social, il tutto senza dover tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Infine, avrete a disposizione tantissime funzionalità utili, tra cui riprodurre la vostra musica preferita, controllare il meteo, scattare foto a distanza, impostare sveglie e cronometri e molto altro ancora.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!