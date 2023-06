Come saprete, TikTok è ormai una fonte davvero molto florida di sorprese, specie qualora vi piaccia scoprire prodotto nuovi e interessanti da acquistare su piattaforme come Amazon, tanto che il social ha avviato un vero e proprio trend, ormai ben noto, chiamato Amazon Finds, e sotto cui si possono rintracciare articoli spesso sorprendenti!

Tra questi, quello che vi proponiamo oggi è certamente uno dei più belli e funzionali, complice anche un design semplice ma di grande effetto, che unisce in un unico prodotto 3 differenti dispositivi! Stiamo parlando della splendida Wireless Charging Island prodotto dalla EZVALO, azienda che si sta costruendo una certa fama proprio grazie a TikTok, e che si sta specializzando nella produzione di gadget tech versatili e dal design accattivante.

In questo senso, suddetta Wireless Charging Island non fa eccezione specie perché, come detto, si tratta di ben 3 prodotti in 1, oggi anche più convenienti che mai, visto che il prezzo di partenza del prodotto di ben 49,99€, è stato abbassato da Amazon del 10%, a cui si aggiunge anche un coupon del 30% presente direttamente sulla pagina del prodotto, che porta il prezzo finale a soli 31,49€! Un affare!

Ma a cosa è dovuta la popolarità di questo prodotto? Anzitutto al suo design, che unisce in un un’unico dispositivo (per altro modulare!) 3 prodotti in uno: un caricabatterie wireless, un altoparlante portatile e una luce notturna! Con il primo che fa da base al prodotto, e gli altir due dispositivi che possono essere letteralmente staccati dalla piattaforma (che per altro li tiene in carica e pronti all’uso!) per poter essere poi usati autonomamente!

Avrete così a disposizione un altoparlante Bluetooth portatile dal suono potente, nitido e chiaro, con un design che permette la diffusione del suono a 360 gradi, ed un raggio di connessione che garantisce una portata fino a circa 10 metri (33 piedi), consentendovi così di ascoltare la musica anche mentre il telefono è in carica sulla piattaforma wireless.

Ed a proposito di questa: essa dispone di una tecnologia di ricarica wireless veloce da 10W, garantendo così una ricarica rapida e senza fili a patto, ovviamente, che il vostro smartphone sia compatibile con la tecnologia Qi.

Dulcis in fundo, c’è poi una notturna calda e brillante, con un’autonomia garantita di ben 10 ore e che, come per lo speaker Bluetooth, può essere staccata dalla sua base per essere portata ovunque, magari per spostarsi in casa nel cuore della notte, o per creare un’atmosfera accogliente e rilassante.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale che, non a caso, si è già conquistato una certa fetta di estimatori su TikTok e che, grazie ad Amazon, oggi può essere vostro a poco più di 30 euro! Per questo, vi invitiamo a dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al prodotto così da effettuare il vostro acquisto prima del termine delle disponibilità, o della fine della promozione.

N.B. Non dimenticare di attivare il coupon sconto presente direttamente sulla pagina del prodotto (poco sotto al prezzo), così da poter usufruire dello sconto completo.

