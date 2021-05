Questa storia Instagram può rompere il vostro iPhone

E’ successo di nuovo e questa volta la somma per far bloccare immediatamente il vostro iPhone risponde all’addizione di una storia Instagram più il sistema operativo iOS.

C’è da dire che non solo i prodotti Apple hanno avuto di questi problemi nel tempo. Viene in mente la recente questione legata ad un particolare sfondo su Android che, se applicato, bloccava lo smartphone. In alcuni casi limite non si risolveva nemmeno riavviando forzatamente, lasciando purtroppo spazio ad un reset di fabbrica con conseguente perdita dei dati.

Il contenuto che rompe il sistema operativo del vostro iPhone è apparentemente una semplice storia Instagram, come ce ne sono di miliardi. Questa è composta da un breve testo in arabo che invita l’utente a guardare la storia immediatamente dopo.

Nel video che vi mostriamo (tranquilli, questo non bloccherà il vostro iPhone!) notiamo chiaramente che non appena si apre la storia, l’intero iPhone si blocca e nn c’è modo di schiodarlo. Inutile cercare di tornare alla Home, preme pulsanti, usare le gestures e chiudere l’App. L’unica soluzione è il riavvio forzato. In questo modo l’iPhone tornerà ad essere utilizzabile ma dovrete chiudere Instagram, che sarà ancora aperto, dal multitasking.

Come per il carattere indiano di cui abbiamo parlato in questo articolo, qualcuno potrebbe inviarvi il link di questa storia anche in DM. Segnaliamo che anche passando dalla messaggistica privata l’iPhone si bloccherà.

Infine segnaliamo che la stessa storia non fa bloccare gli smartphone Android, viene eseguita normalmente. Il problema è da ricercarsi quindi tra iOS e l’App Social di proprietà di Facebook. Dopo tutto questo clamore immaginiamo che Apple sia già al lavoro per capire quale sia la causa e non appena la comunicherà aggiorneremo l’articolo.