Google è impegnata ad aggiornare le sue applicazioni Android per supportare le ultime funzionalità e miglioramenti della piattaforma. L’azienda ha recentemente annunciato che oltre 50 delle sue app sono state aggiornate con interfacce utente migliori per i tablet e i dispositivi pieghevoli, oltre ad altri miglioramenti.

Tra le app che hanno ricevuto l’aggiornamento figurano Google Foto, Gmail, Google Maps, Chrome, YouTube, Google Drive, Google Calendar e altre ancora. Queste app hanno ora layout più reattivi e interfacce adattive che possono adattarsi a diverse dimensioni e orientamenti dello schermo. Ad esempio, Google Foto ora mostra più miniature e dettagli su schermi più grandi, mentre Gmail ha una visualizzazione a doppio pannello che consente di vedere la posta in arrivo e il corpo di un’e-mail allo stesso tempo.

Google ha anche migliorato l’esperienza multitasking su tablet e dispositivi pieghevoli abilitando le modalità split-screen e multi-window per le sue app. Ciò consente agli utenti di eseguire due o più app fianco a fianco e di passare facilmente da una all’altra. Ad esempio, è possibile guardare un video di YouTube mentre si naviga su Chrome, o chattare con gli amici su Google Duo mentre si controlla il calendario.

Un’altra caratteristica che Google ha aggiunto alle sue app è il supporto migliorato per tastiera e mouse. In questo modo è più facile utilizzare le app su dispositivi dotati di tastiere e mouse fisici, come i Chromebook o i tablet con accessori per tastiera. È ora possibile utilizzare le scorciatoie da tastiera, i menu del tasto destro del mouse, le barre di scorrimento, le azioni di trascinamento e altro ancora sulle app di Google.

Elenco delle app di Google ottimizzate per i telefoni e i tablet pieghevoli:

Digital Wellbeing

Gmail

Google Assistant

Google Calendar

Google Camera

Google Chat

Google Chrome

Google Clock

Google Contacts

Google Dialer

Google Docs

Google Drive

Google Family Link

Google Files

Google Fit

Google Home

Google Keep

Google Keyboard

Google Kids Space

Google Lens

Google Maps

Google Meet

Google Messages

Google News

Google One

Google Pay

Google Personal Safety

Google Photos

Google Play

Google Play Games

Google Play Store

Google Podcasts

Google Search

Google Sheets

Google Slides

Google TV

Google Translate

Google Voice Recorder

Google Wallet

Google Weather

YouTube

YouTube Kids

YouTube Music

YouTube TV

Google afferma che continuerà ad aggiornare le sue app per Android per renderle più compatibili e fruibili su tablet e dispositivi pieghevoli. L’azienda incoraggia inoltre gli sviluppatori a seguire le linee guida e le best practice per la creazione di app adattive che possano funzionare bene su dispositivi e schermi di dimensioni diverse.