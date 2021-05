Queste cuffie wireless hanno potenzialmente autonomia infinita

Non sarebbe bello poter indossare e utilizzare le proprie cuffie wireless senza mai doversi preoccupare di ricaricarle? È proprio questa l’idea alla base delle nuove Urbanista Los Angeles, le cuffie over-ear in grado di ricaricarsi grazie all’energia solare e in grado di guadagnare tempo di riproduzione aggiuntivo anche nelle giornate nuvolose oppure in ambienti chiusi ma ben illuminati!

Urbanista, marchio audio svedese lifestyle, ha presentato il nuovo modello di cuffie over-ear chiamato Los Angeles. La particolarità di quelle che altrimenti sembrerebbero delle comuni cuffie è che sono in grado di recuperare energia per il proprio funzionamento grazie alle celle solari Powerfoyle presenti nell’archetto. L’azienda va molto fiera della collaborazione con Exeger, un’altra azienda svedese, la quale ha realizzato la tecnologia che permette la ricarica continua.

“Le Urbanista Los Angeles sono, in un unico prodotto, tutto ciò che rappresentiamo come marchio. Unendo innovazione, sostenibilità e tutte le caratteristiche che potresti desiderare in una cuffia, Urbanista Los Angeles sono progettate per chi segue uno stile di una vita sempre in movimento. Siamo orgogliosi di collaborare con Exeger e con la loro tecnologia all’avanguardia per portare una vera novità mondiale assoluta sul mercato” ha dichiarato Anders Andreen, il CEO di Urbanista.

L’amministratore delegato di Exeger Giovanni Fili ha affermato: “Questo è l’inizio di una rivoluzione nell’elettronica di consumo. In stretta collaborazione con Urbanista, lanciamo ora la prima cuffia wireless autoalimentata al mondo. Sono fermamente convinto che una volta che gli utenti sperimenteranno la libertà di un’energia infinita, non ci sarà modo di tornare a collegare un caricabatterie USB al muro. Siamo estremamente entusiasti di questo prodotto e fiduciosi che le persone in tutto il mondo lo adoreranno“.

Secondo l’azienda, basta un’ora trascorsa all’aperto in una giornata di sole per generare tre ore di riproduzione con le Urbanista Los Angeles. In caso di giornata nuvolosa è possibile recuperare due ore di riproduzione per ogni ora di ricarica con luce ambientale. In casa o in ufficio, a patto che siate in ambienti ben illuminati, le cuffie sono potenzialmente in grado di continuare la riproduzione musicale senza mai scaricarsi.

Come suggerisce Urbanista, “Quando non utilizzi le Los Angeles, lasciale semplicemente vicino alla finestra per un’ora così da aggiungere un’altra ora intera di autonomia“.

L’ANC (cancellazione attiva del rumore) e la modalità Ambient Sound, che permette l’amplificazione dei rumori che circondano l’utente, possono essere attivate con la semplice pressione di un tasto. La funzione on-ear detection permette di fermare la riproduzione della musica o degli altri contenuti multimediali quando le cuffie vengono rimosse per poi riprendere quando indossate nuovamente.

Le cuffie sono dichiarate come compatibili con iOS, Android e Windows, anche se crediamo che non ci sia un vero e proprio problema di compatibilità con gli altri dispositivi dotati di connettività Bluetooth.

Tra le caratteristiche principali che l’azienda ha voluto sottolineare nel comunicato stampa troviamo:

Tempo di riproduzione virtualmente infinito

Sempre in ricarica se esposte alla luce, sia all’aperto che al chiuso

50 ore di batteria in riserva

Cancellazione attiva del rumore ibrida

Modalità Ambient Sound

On-ear detection

Caricatore USB Tipo-C

Bluetooth 5.0

Siri e Assistente Google

E non vi abbiamo ancora raccontato la parte migliore: le Urbanista Los Angeles saranno disponibili all’acquisto al prezzo di soli 199,00 euro in due diverse colorazioni, una delle quali è la Midnight Black che potete ammirare nelle immagini inserite in questo articolo.

È possibile registrarsi sul sito del produttore per essere avvisati quando le cuffie saranno disponibili all’acquisto.