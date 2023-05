Se state cercando degli auricolari bluetooth per voi stessi o come idea regalo per la festa della mamma, non possiamo che segnalare questi auricolari true wireless JBL Vibe Flex, che trovate su Euronics a soli 54,99€ anziché 79,99€. In questo caso lo sconto del 31% equivale a ben 25€, un risparmio davvero notevole.

Va però sottolineato che questa offerta è valida solo per oggi, per cui vi consigliamo vivamente di acquistarli al più presto dato che il loro rapporto qualità-prezzo è eccellente. Sono, infatti, confortevoli ed economici, mentre sia auricolari che custodia sono resistenti agli spruzzi e alla polvere e hanno un’autonomia di 32 ore. Ma se avrete bisogno di una spinta extra, la ricarica rapida vi offrirà altre due ore di potenza in soli 10 minuti.

Sia le telefonate che la vostra musica preferita saranno nitide e cristalline, mentre la tecnologia Smart Ambient vi permetterà di mantenere il contatto con l’ambiente circostante. La profondità dei bassi è garantita dal driver dinamico da 12 mm che include la tecnologia JBL Deep Bass Sound.

In chiamata, VoiceAware vi permetterà di decidere a che volume ascoltare la vostra voce mentre parlate al telefono, mentre TalkThru è perfetta se volete parlare con qualcuno senza togliervi gli auricolari: questa tecnologia, infatti, abbassa il volume e attiva i microfoni rivolti verso l’esterno, amplificando voci e suoni per facilitare le conversazioni.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Euronics dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

