Mentre su Amazon continuano le ottime offerte della “Gaming Week” che, lo ricordiamo, andranno avanti fino al prossimo 3 settembre, sullo store resta comunque spazio sufficiente anche per sconti che non riguardino strettamente il mondo del gaming, per quanto proposti da marchi comunque impegnati nella produzione di articoli tech tra cui, ovviamente, anche quelli da gaming.

Tra questi brand super impegnati nella proposta di offerte e sconti degni di questo nome, c‘è anche Trust: marchio di ottimi prodotti hardware, come cuffie, mouse e tastiere, che oggi ci propone un’offerta davvero niente male su di un paio di auricolari TWS di indubbia qualità e, soprattutto, dal rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile!

Stiamo parlando degli sfiziosi Trust Mobile Primo Touch, un paio di auricolari senza fili leggeri ed eleganti, oggi venduti ad appena 18,99€, risultando così la scelta ideale per chi, magari, cerca solo un paio di auricolari comodi, funzionali, di bell’aspetto ma senza chissà quali pretese.

Al netto di questo, gli auricolari Trust Mobile Primo Touch non vanno affatto sottovalutati e, anzi, anche a dispetto del loro prezzo molto contenuto si propongono come una scelta decisamente interessante, a partire dal loro stile sobrio e pulito, che va a richiamare quel design trendy inaugurato con successo, qualche anno fa, da Apple ed i suoi AirPods.

Ergonomici, comodi e leggeri, questi auricolari offrono un suono pulito e cristallino, una batteria in grado di garantire fino a 3 ore di musica con una singola carica (che aumentano a 12 grazie alla comoda custodia di ricarica), e persino dei controlli touch posti direttamente sull’auricolare, che grazie a un semplice tocco vi permetteranno di fruire di funzioni come lo skip della traccia, l’avvio e la pausa della riproduzione e persino il richiamo di eventuali assistenti vocali attivi sul vostro smartphone, come ad esempio Siri.

Come detto, parliamo quindi di auricolari davvero di buona qualità, caratterizzati da buone funzioni e da un prezzo sorprendente e, per questo, vi suggeriremmo di provvedere subiuto all’acquisto, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questi splendidi auricolari vadano esauriti.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!