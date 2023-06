State cercando dei nuovi auricolari wireless che vi offrano ottime prestazioni audio sia quando ascoltate musica che mentre parlate al telefono, ma non volete spendere una fortuna? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta di Mediaworld sugli ottimi Philips TAT2206BK/00, oggi scontati del 41%.

Grazie a questa promozione, infatti, li pagherete appena 29€, un prezzo davvero molto vantaggioso, considerato che normalmente costano 49,99€. Dato il risparmio di ben 21€, vi consigliamo di cogliere al volo l’occasione di portare a casa questi auricolari di ottima qualità a un costo così ridotto.

Godetevi un audio straordinario in ogni condizione climatica, grazie alla classificazione IPX4 e ai potenti driver da 6 mm di questi incredibili auricolari true wireless: infatti, sono resistenti a schizzi, sudore e pioggia improvvisa. Sono anche sicuri e comodi da indossare, grazie ai morbidi cuscinetti in silicone intercambiabili che, aderendo all’orecchio, creano un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni.

I Philips TAT2206BK/00 si controllano facilmente con i comandi integrati: mettete in pausa le playlist, rispondete alle chiamate, controllate il volume e attivate l’assistente vocale del vostro telefono direttamente dagli auricolari. Per una ulteriore immediatezza di utilizzo, poi, sono pronti per l’associazione con i vostri dispositivi non appena attivate il Bluetooth.

Potrete telefonare in tutta comodità, grazie al microfono integrato di altissima qualità, e se siete soliti effettuare numerose chiamate avrete anche la possibilità di raddoppiare il tempo di conversazione usando un solo auricolare mentre l’altro si ricarica. In ogni caso, potrete godere di ben 6 ore di riproduzione con una carica completa, ottenendo un’ora aggiuntiva con soli 15 minuti di collegamento alla presa elettrica.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

