Negli ultimi anni, Samsung ha dimostrato di essere una delle migliori aziende per quanto riguarda gli aggiornamenti software per smartphone, eccezion fatta per il suo concorrente principale, Apple. Tradizionalmente, nel panorama Android, i produttori forniscono in media solo due, massimo tre, aggiornamenti di versione del sistema operativo per i loro smartphone e tablet.

Nel 2020, Samsung ha annunciato una svolta epocale per la propria strategia di supporto software: tutti gli smartphone Galaxy top di gamma lanciati a partire dal 2019 avrebbero ricevuto ben tre aggiornamenti Android, così come i più popolari smartphone della famiglia Galaxy A. Questa decisione ha rappresentato una gradita sorpresa per i possessori di smartphone Samsung, poiché l’azienda ha finalmente dimostrato un impegno più forte nel fornire aggiornamenti di lunga durata per i propri dispositivi.

Ma le buone notizie non sono terminate qui. Successivamente, Samsung ha ampliato la sua politica di aggiornamenti, estendendo la copertura fino a quattro anni per alcuni dei suoi smartphone di fascia alta e media. Inizialmente, questa politica era limitata alla serie Galaxy A, ma negli ultimi anni è stata estesa ai dispositivi delle linee Galaxy M e Galaxy F, nonché ad alcuni smartphone più economici della serie A.

La politica a quattro anni di Samsung garantisce che i dispositivi idonei ricevano aggiornamenti del sistema operativo per un periodo di tempo eccezionalmente lungo. Questo ha creato un divario significativo rispetto a quanto offerto da altri produttori Android e ha sicuramente influenzato positivamente la scelta dei consumatori nel momento dell’acquisto di un nuovo smartphone.

Tuttavia, è importante notare che alcuni dispositivi Samsung ancora molto popolari riceveranno solo tre aggiornamenti del sistema operativo. Ad esempio, i seguenti prodotti si fermeranno ad Android 14, in arrivo in autunno:

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Questi dispositivi, inizialmente lanciati con Android 11 e quindi idonei a tre “major updates”, raggiungeranno il limite massimo con la prossima versione di Android. Dopo questo aggiornamento, riceveranno solo patch di sicurezza e qualche piccolo aggiornamento dell’interfaccia utente One UI.

Se avete tra le mani uno dei dispositivi elencati, ma non volete perdervi le più sfavillanti novità delle future versioni dell’OS, potreste voler prendere in considerazione l’opzione di acquistare in futuro un dispositivo idoneo a quattro anni di aggiornamenti per garantire un supporto prolungato. Se i prodotti dell’azienda coreana sono quelli che preferite, abbiamo compilato una raccolta dei migliori smartphone Samsung che potete consultare.