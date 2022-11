Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con offerte imperdibili in moltissime categorie e store differenti, come Amazon, Mediaworld e Unieuro. Sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, che ha segnato l’inizio degli sconti, vi stiamo raccontando le migliori promozioni nella nostra rassegna stampa dedicata. Ora ci concentreremo invece su un paio di auricolari spettacolari, che diventeranno dei compagni fidati nel corso delle vostre giornate.

Gli auricolari Philips TAT220GBK/00 sono infatti attualmente in sconto a 24,99€ invece di 49,99€; si tratta di un ribasso del 50%, ovvero metà prezzo! La promozione è davvero imperdibile considerando la qualità e affidabilità del prodotto, di cui vi racconteremo le caratteristiche principali di seguito.

Le cuffiette wireless di Philips si connetteranno facilmente a qualunque vostro dispositivo tramite Bluetooth, consentendovi di ascoltare ciò che più vi piace fino a 10 metri di distanza. Una volta collegati, gli auricolari vi assicureranno oltre 18 ore di riproduzione: otterrete fino a 6 ore con una sola ricarica, e ulteriori 12 ore sfruttando la custodia di ricarica piccola e compatta, perfetta per essere portata con voi ovunque.

Gli auricolari diventeranno dunque degli alleati perfetti a casa, a lavoro e in qualsiasi altra situazione, permettendovi di ascoltare musica, podcast e video anche per lunghe sessioni senza darvi alcun fastidio; i morbidi cuscinetti in silicone disponibili in 3 grandezze differenti si adatteranno infatti perfettamente al vostro orecchio, isolandovi dall’ambiente circostante a voi e permettendovi di concentrarvi unicamente su ciò che vi piace. Inoltre, la classificazione IPX4 rende le cuffiette resistenti al sudore, permettendovi di indossarle anche mentre vi allenate.

Infine, gli auricolari Philips TAT220GBK/00 sono perfetti anche per effettuare chiamate: la vostra voce sarà chiara e cristallina, mentre grazie all’audio ottimo riuscirete a sentire in modo perfetto la persona con cui state parlando. Nel caso in cui abbiate le cuffie quasi scariche non dovrete preoccuparvi di agganciare la chiamata, dato che potrete utilizzare un auricolare mentre l’altro si carica, assegnando automaticamente il microfono a quello che state indossando.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi a concludere l'acquisto il prima possibile in quanto l'offerta potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero esaurire le scorte disponibili.

