Google ha rilasciato un nuovo Pixel Feature Drop trimestrale, che apporta nuove funzionalità e miglioramenti agli smartphone e smartwatch del marchio. Ecco tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento di giugno 2023.

Le novità dedicate agli smartphone Pixel

Nuove funzioni della fotocamera

Se possedete uno smartphone della serie Pixel 6 o Pixel 7, ora potete usare il palmo della mano per avviare un timer per scattare i selfie. Basta avvicinare il palmo alla fotocamera per avviare un conto alla rovescia da 3 a 10 secondi prima di scattare una foto. Questa funzione è utile per i selfie di gruppo o quando si vuole scattare una foto senza toccare lo schermo.

Un’altra nuova funzione della fotocamera è esclusiva del Pixel 7 Pro, che dispone di una fotocamera ultragrandangolare da 12MP con funzionalità di messa a fuoco macro. Con l’aggiornamento di giugno, è ora possibile registrare video macro con questa fotocamera, catturando splendide riprese ravvicinate di piccoli oggetti o dettagli.

Nuovi sfondi e miglioramenti al registratore

Con l’aggiornamento di giugno Google aggiunge anche alcune nuove opzioni di sfondo per i Pixel. Una di queste è Emoji Wallpapers, che consente di creare sfondi personalizzati combinando oltre 4.000 emoji in diversi motivi e colori. Con questi sfondi divertenti e unici è possibile esprimere il proprio stato d’animo o la propria personalità.

L’altra nuova opzione di sfondo è Cinematic Wallpapers, che utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare le foto 2D in sfondi 3D dinamici con effetto di profondità. Questo fa risaltare maggiormente le icone delle app.

Registratore rende la trascrizione delle registrazioni un gioco da ragazzi grazie alle etichette degli interlocutori. A partire dalla prossima settimana, gli utenti con Pixel 6 e più recenti potranno esportare le trascrizioni in Google Docs, generare video clip con un’etichetta che identifica chi sta parlando e la ricerca delle diverse voci all’interno delle registrazioni.

Miglioramento del rilevamento degli incidenti stradali e del controllo di sicurezza

Gli smartphone Pixel di Google sono dotati di una funzione integrata di rilevamento degli incidenti stradali che può chiamare automaticamente i servizi di emergenza e condividere la vostra posizione con loro se rileva che siete coinvolti in un incidente. Con l’aggiornamento di giugno, questa funzione è stata ulteriormente migliorata.

Ora i Pixel condivideranno anche la posizione in tempo reale e lo stato della chiamata con i contatti di emergenza prestabiliti se non si risponde a una richiesta di check-in dopo un incidente stradale. In questo modo i vostri cari potranno sapere se siete al sicuro e raggiungervi il prima possibile.

È anche possibile chiedere a Google Assistant di avviare un controllo di sicurezza se ci si trova in una situazione potenzialmente pericolosa. Basta dire “Ehi Google, avvia un controllo di sicurezza per 30 minuti” e il telefono vi chiederà di fare il check-in dopo questo periodo. Se non rispondete, il telefono informerà i vostri contatti di emergenza e condividerà con loro la vostra posizione in tempo reale.

Accesso rapido ai controlli smart home

Sarà possibile accedere rapidamente ai vostri dispositivi domestici smart preferiti direttamente dalla schermata di blocco del vostro Pixel quando utilizzate l’app Google Home. Utilizzate il pannello Home ridisegnato per spegnere le luci, regolare la temperatura, vedere le telecamere e altro ancora.

Vibrazione e ricarica più intelligenti

Per Pixel 6a e Pixel 7a, la vibrazione adattiva è ora in grado di ridurre l’intensità quando rileva che si trova su una superficie dura e piana come una scrivania o un tavolo. In questo modo si riducono i rumori molesti.

La ricarica adattiva utilizza ora l’intelligenza artificiale di Google per contribuire a prolungare la durata della batteria. Quando si collega lo smartphone, è in grado di prevedere una lunga sessione di ricarica in base alle abitudini di ricarica precedenti e di caricare lentamente fino al 100% un’ora prima di quando si prevede di staccare la spina.

Pixel Watch guadagna nuove funzioni

Il Pixel Feature Drop di giugno 2023 aggiunge anche nuove funzioni al Google Pixel Watch. Innanzitutto, l’aggiornamento attiva il sensore SpO2, consentendo all’orologio di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue durante il sonno. Questo può aiutare a monitorare meglio la propria salute e il proprio benessere.

In secondo luogo, prendendo spunto da alcuni dei migliori smartwatch Android e Apple, il Pixel Watch fornirà notifiche sulla frequenza cardiaca troppo alta e bassa. Se la frequenza cardiaca supera o scende al di sotto di una certa soglia, l’orologio avvisa l’utente e suggerisce le azioni da intraprendere.

L’Assistente Google è disponibile per Wear OS in nuove lingue e località: sarà possibile ricevere aiuto in italiano, portoghese, svedese, polacco e spagnolo.

Pixel Watch ora può mettere automaticamente in pausa la corsa, la camminata o l’allenamento in bicicletta se è necessario fermarsi a un semaforo o fare una pausa veloce, e riprende automaticamente il monitoraggio dell’allenamento una volta ricominciato.