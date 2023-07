Un misterioso brand, da noi poco conosciuto, si è fatto spazio nella lista dei cinque maggiori produttori di smartphone a livello globale. Si tratta di Transsion, un produttore cinese responsabile dei marchi Tecno, Infinix e iTel.

Secondo i dati rilasciati da Canalys per il secondo trimestre del 2023, Transsion ha spedito ben 22,7 milioni di unità di smartphone durante il trimestre, registrando un aumento del 22% rispetto all’anno precedente e ottenendo così una quota di mercato del 9%, in crescita rispetto al 6% dell’anno scorso. Questo risultato ha permesso al brand di conquistare una posizione prestigiosa nel mercato degli smartphone.

Tuttavia, nonostante la rapida ascesa di Transsion, i soliti noti hanno mantenuto ferma la loro posizione ai vertici della classifica. Samsung, il gigante sudcoreano, ha consegnato 53 milioni di unità durante il secondo trimestre del 2023, mantenendo una quota di mercato del 21%. Anche se il numero di spedizioni è diminuito del 14% rispetto al secondo trimestre del 2022, la quota di mercato di Samsung è rimasta stabile. Allo stesso modo, Apple ha visto diminuire le sue spedizioni del 13%, consegnando 43 milioni di iPhone, ma è riuscita a mantenere la sua quota di mercato globale al 17%.

Al terzo posto della classifica si trova Xiaomi, con 33,2 milioni di dispositivi spediti durante il secondo trimestre del 2023, nonostante una riduzione del 16% rispetto all’anno precedente. Questa diminuzione ha comportato una perdita di un solo punto percentuale nella quota di mercato globale dell’azienda, che si è attestata al 13%. Appena sotto Xiaomi si colloca Oppo, un brand sotto l’ombrello di BBK Electronics. Oppo ha mantenuto una quota di mercato globale del 10%, nonostante un calo annuale del 8% nelle spedizioni, che si sono attestate a 25,2 milioni di unità.

Complessivamente, le spedizioni globali di smartphone durante il secondo trimestre del 2023 sono state pari a 258,2 milioni, segnando un calo del 10% rispetto agli 287,4 milioni di unità consegnate durante lo stesso trimestre dell’anno precedente. Tuttavia, questo calo è un miglioramento rispetto al declino del 13% registrato nel primo trimestre dell’anno.

Amber Liu, analista di Canalys, ha commentato la situazione affermando che “il declino del mercato globale degli smartphone si è nuovamente ridotto, grazie alla riduzione dell’inventario a livello industriale e ai segni di ripresa della domanda in alcune regioni di mercato“.

Liu ha inoltre aggiunto: “Samsung ha adottato una strategia conservativa a causa della pressione sulla redditività e della lenta ripresa del settore dei semiconduttori. Poiché il secondo trimestre è un periodo di bassa stagione, con un minor numero di nuovi lanci, Samsung ha registrato la performance più bassa del secondo trimestre dal 2013. Con il lancio di alto profilo dei suoi ultimi modelli Galaxy Z Flip e Fold, ha dimostrato chiaramente la sua ambizione di competere con Apple nel mercato del lusso. Questa mossa strategica è fondamentale per la ripresa prevista nei prossimi nove-dodici mesi“.

Il panorama dei produttori di smartphone a livello globale sta attraversando cambiamenti significativi, con l’emergere di nuovi attori come Transsion che stanno conquistando quote di mercato importanti. Nonostante ciò, i colossi come Samsung e Apple mantengono ancora il loro predominio, pronti a sfruttare nuove strategie per restare competitivi nel mercato sempre mutevole.