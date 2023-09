Tecno ha appena introdotto il Phantom V Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia realizzato dall’azienda. Il dispositivo presenta uno schermo esterno circolare OLED, con due fotocamere e un flash LED nell’anello che lo circonda, mentre all’interno è presente uno schermo pieghevole LTPO AMOLED da 6,9 pollici.

Il Phantom V Flip è alimentato da un chipset Mediatek Dimensity 8050 con una CPU octa-core che raggiunge una frequenza massima di 3,0 GHz. È stato annunciato con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, espandibili con ulteriori 8 GB tramite la funzione di memoria estesa.

Il pannello pieghevole, con rapporto 22:9, supporta un refresh rate di 120 Hz e raggiunge una luminosità di 1.000 nits. Il display esterno da 1,32″ offre diversi widget, visualizzazione delle notifiche e può essere utilizzato come riferimento per scattare selfie con le fotocamere più performanti.

La fotocamera principale è da 64 MP con un sensore da 1/1,73″, obiettivo con apertura f/1.7 e PDAF. L’altra fotocamera è un’ultra-grandangolare da 13 MP con autofocus. La fotocamera interna è posizionata in un foro “punch” ed è dotata di un sensore da 32 MP.

Quando è aperto, il dispositivo misura 171 mm in altezza e meno di 7 mm di spessore. Tecno ha inserito una batteria da 4.000 mAh, una soluzione relativamente capiente per questa categoria. Il telefono supporta la ricarica cablata da 45W con l’adattatore fornito nella confezione, e Tecno afferma che bastano solo 15 minuti per ricaricare metà della batteria.

Il Tecno Phantom V Flip è dotato di un assistente personale personalizzato chiamato EllaGPT, che offre “funzioni intelligenti” e rappresenta la risposta di Tecno a Google, Siri, Bixby e Celia.

Il telefono è disponibile in due colori, nero e viola. Il prezzo al momento dell’annuncio è di INR 49.999, che corrisponderebbe a circa $605/€555. Durante l’evento di presentazione tenutosi a Singapore, numerose fonti hanno rivelato che il prezzo finale per i mercati europei sarà di €700/$700, mentre altre regioni del mondo potrebbero ottenerlo a un “prezzo lancio” di $650 tramite delle promozioni pensate per i primi acquirenti.