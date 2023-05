Apple sta aggiungendo due dei suoi dispositivi più iconici all’elenco dei prodotti obsoleti. Ciò significa che non potranno più essere riparati o sottoposti ad altri servizi hardware presso gli Apple Store o i fornitori di servizi autorizzati Apple, anche a pagamento.

I due dispositivi sono il Thunderbolt Display e l’iPad Air originale. Entrambi sono stati lanciati nel 2013 e dismessi nel 2016.

Il Thunderbolt Display è stato l’ultimo display esterno di Apple prima del rilascio dello Studio Display lo scorso anno. Aveva uno schermo da 27 pollici con risoluzione 1440p, una fotocamera 720p, tre porte USB 2.0, una porta FireWire 800, una porta Gigabit Ethernet e una porta Thunderbolt. Il prezzo negli Stati Uniti era di 999 dollari ed era compatibile solo con i Mac dotati di porta Thunderbolt.

L’iPad Air aveva un display da 9,7 pollici con risoluzione 2048×1536, un chip A7, una fotocamera posteriore da 5 megapixel, una fotocamera anteriore da 1,2 megapixel e Touch ID. Era disponibile nei modelli Wi-Fi-only e Wi-Fi + Cellular, con opzioni di archiviazione da 16GB a 128GB. Rispetto al precedente iPad, rivoluzionava il settore con un design più sottile del 20%, più leggero del 28% e con cornici del display più strette del 43%.

Apple classifica un prodotto come tecnologicamente obsoleto quando sono passati più di sette anni da quando l’azienda ha smesso di distribuirlo per la vendita. Ciò significa che questi dispositivi hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita e non riceveranno più alcun supporto ufficiale dal brand di cupertino.

Se possedete ancora uno di questi dispositivi e dovete farlo riparare, vi conviene farlo prima del 31 maggio, data in cui saranno aggiunti all’elenco dei prodotti obsoleti in tutto il mondo. In alternativa, potreste prendere in considerazione l’idea di passare a un dispositivo più recente che offra prestazioni, funzioni e compatibilità migliori.

Cosa ne pensate della decisione di Apple di rendere obsoleti questi dispositivi? Li utilizzate ancora o siete passati a quelli più recenti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.