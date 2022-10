Oggetto della combattuta asta un iPhone 2G di primissima produzione ancora sigillato nella confezione originale. Lo smartphone è stato venduto ad una cifra da capogiro, quanto basta ad acquistare l’auto elettrica dell’azienda di Elon Musk negli Stati Uniti!

La compravendita, portata avanti nel corso dell’evento Fall Premier 2022 di LCG Auction, si è conclusa il 16 ottobre scorso dopo una serie di rilanci durata ben 15 giorni.

L’oggetto della “contesa” aveva raggiunto fin da subito la già interessante valutazione di 10.000 dollari, ma è solo negli ultimi due giorni che gli appassionati interessati a portarsi a casa il prezioso smartphone hanno scatenato una battaglia senza esclusione di colpi che ha portata l’asta a chiudersi alla cifra di 39.339,60 dollari (al cambio attuale 39.921,10 euro) andando decisamente oltre la valutazione della casa d’aste (che si era fermata a “soli” 30.000 dollari).

La cifra risulta ancora più impressionante se si pensa che per circa la stessa cifra, negli USA dove l’asta si è tenuta e dove lo smartphone era originariamente venduto in esclusiva, è quasi possibile portare a casa una Tesla model 3.

Sebbene, sotto alcuni punti di vista, l’iPhone 2G oggetto della vendita possa essere considerato una sorta di cimelio di un’era passata (ricordiamo che iPhone 2G è stato lanciato sul mercato nel 2007, più di quindici anni fa!), per i collezionisti questo è stato probabilmente un ritrovamento più unico che raro.

l’iPhone 2G messo all’asta era infatti in condizioni assolutamente perfette, contenuto in una scatola originale tuttora sigillata. A tal proposito riportiamo la descrizione presente sul sito di LCG Auction:

“iPhone originale Apple di prima generazione non aperto altamente desiderabile del 2007.

Introdotto per la prima volta il 9 gennaio 2007 da Steve Jobs, l’iPhone è uno degli oggetti più importanti e diffusi del mondo. Il modello originale includeva 4/8 GB di spazio di archiviazione, un innovativo touch screen, una fotocamera da 2 megapixel e un browser web. L’iconica scatola presentava un’immagine a grandezza naturale dell’iPhone con 12 icone sullo schermo. Questo esemplare è una prima versione ancora sigillato ed è in perfette condizioni. Le superfici e i bordi sono praticamente impeccabili, il sigillo di fabbrica è perfetto. Le etichette sul retro sono assolutamente immacolate sotto l’involucro sigillante”.