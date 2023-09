Se la fotografia con lo smartphone è la vostra passione o se, semplicemente, siete alla ricerca di un gadget piccolo ma utile da abbinare al vostro nuovissimo iPhone 15 (a proposito, su Amazon se ne trovano ancora!), allora non potete proprio perdere l’occasione di acquistare questo piccolo e viralissimo gadget, diventato celebre grazie a TikTok, dove è entrato di dirittonella cerchia degli “Amazon Finds“, ovvero quei prodotti che, grazie all’interesse dei creator, diventano dei piccoli casi su Amazon.

Di che stiamo parlando? Del piccolo treppiedi portatile JOBY GripTight ONE, entrato nelle grazie di TikTok per la sua incredibile compattezza, giacché si tratta di un gadget davvero ben progettato che, una volta chiuso, può essere addirittura tenuto in una tasca! Un prodotto che ha raccolto l’interesse di molti creator e vlogger, e che su Amazon oggi è persino in sconto del 16%, essendo acquistabile ad appena 38,01€.

JOBY GripTight ONE, chi dovrebbe acquistarlo?

Piccolo e compatto, questo treppiedi è certamente un prodotto consigliatissimo, come detto, a quanti si spendono in tante attività social, siano esse foto, video o dirette streaming. Si tratta, in tal senso, di un gadget da tenere comodamente con sé, e che per questo, magari, farà anche la gioia degli appassionati di viaggi, dove non sempre è possibile portare con sé supporti per smartphone particolarmente ingombranti.

Inoltre, grazie alla sua compatibilità universale è perfetto per chi cerca un supporto stabile per qualsiasi tipologia di smartphone e fotocamera digitabile, di modo che creator sui social, come vlogger e streamer, possano utilizzarlo per qualsiasi dispositivo senza limite di marca o modello. Un prodotto, dunque, adatto tanti agli amatori quanto ai professionisti che, come detto, non a caso si è conquistato sui social una certa popolarità!

Per ciò che riguarda il prezzo, quello proposto da Amazon è davvero molto vantaggioso, a maggior ragione se si considera il recente andamento prezzi del prodotto che, specie nei mesi di luglio e agosto, ha anche superato i 40,00€. Da allora il prezzo ha subito diverse variazioni, ma quello di Amazon risulta comunque fra i più convenienti del momento.

Resistente, pratico e decisamente affidabile, questo piccolo treppiede è la scelta ideale per chiunque ami pubblicare contenuti social, come ad esempio proprio su TikTok e, per questo, vi suggeriamo di acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che esso vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

