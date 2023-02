Siete alla ricerca di un buono speaker bluetooth da portare con voi ovunque, in borsa o in zaino? Vi consigliamo di non farvi scappare il modello Mi Portable disponibile ad appena 24,99€ invece di 29,99€. Una proposta avvero imperdibile, tenendo presente che non solo è facile da trasportare ma è anche super potente.

Un prezzo davvero molto interessante, tenendo presente che il modello in questione è tra i best seller dell’azienda. Il nostro consiglio è di portare a casa lo speaker quanto prima, fintanto che il prezzo dell’articolo è così conveniente!

Con il Mi Portable Bluetooth potrete essere certi di avere un dispositivi resistente all’acqua e alla polvere, dalla batteria di lunga durata e con un ottimo Bluetooth 5.0. Inoltre, come accennato nell’introduzione, stiamo parlando di un altoparlante così piccolo da poter essere portato in borsa o tenuto sul palmo della mano. Pesa come uno smartphone Mi 9 Pro, così leggero da poter essere trasportato ovunque senza alcun ingombro.

Il design compatto ma potente dei componenti interni comprende driver doppi con magneti in terre rare, un diaframma canadese in fibra lunga e un radiatore passivo che consentono al Mini di riprodurre la musica con una qualità audio sorprendente per il massimo divertimento.

Inoltre, avrete assicurate fino a 10 ore di musica con una ricarica completa grazie all’ampia batteria da 2000 mAh. Infine, la porta di ricarica USB-C supporta l’orientamento verso l’alto o verso il basso del connettore per una ricarica più rapida e semplice. Maggiore potenza e maggiore durata della batteria per una maggiore riproduzione della musica all’aperto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all'offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto e del cashback.

