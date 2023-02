Ci troviamo a Bagnoli Irpino, un piccolo comune in provincia di Avellino, in Campania. Qui un giovane ha speso ben 35 mila euro per un iPhone 14. Com’è possibile?

Una coppia di truffatori ha pubblicato un annuncio di vendita online di un iPhone 14 al sospettoso prezzo di 400 euro. Dopo il pagamento, i due hanno poi convinto il giovane acquirente a fare ulteriori bonifici facendogli credere che i precedenti non fossero andati a buon fine. Ecco che allora con evidentemente davvero tanti bonifici, si è giunti all’importante cifra poc’anzi menzionata.

A divulgare la notizia è stato il quotidiano di informazione siciliano libertasicilia.it, questo perché, a seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti a individuare i due presunti truffatori e pare che questi siano residenti a Siracusa, in Sicilia. Un ulteriore dettaglio non da poco, è che questi due truffatori erano già noti alle Forze dell’Ordine.

Il reato è stato denunciato come truffa in concorso. Come dice l’art. 110 del codice penale, si tratta di una denuncia nella quale “una persona può essere ritenuta responsabile di concorso materiale o morale nel reato se ha la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla coscienza e volontà, nonché dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del reato“.

Come ogni buon truffatore che si rispetti, anche questi due, dopo aver incassato la cifra di cui sopra, sono spariti e ovviamente non hanno mai più risposto ad alcun recapito precedentemente fornito al “cliente”. Inoltre, sembra quasi superfluo dirlo, l’iPhone 14 non lo hai mai visto nessuno.

Certo, il povero ragazzo campano è stato forse un po’ incauto, però alla fine le cose potrebbero anche sistemarsi per lui, in quanto a seguito della denuncia potrebbe riuscire a recuperare il bottino perso. Gli auguriamo tutto il meglio!

