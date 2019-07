Razer Phone riceverà l’aggiornamento ad Android 9 Pie

Razer Phone fermo ad Android 8.1 Oreo riceverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie con le patch di sicurezza nelle prossime settimane.

“Rilasceremo l’aggiornamento ad Android Pie – che include gli aggiornamenti di sicurezza Android – per Razer Phone nelle prossime settimane”. È la risposta data direttamente dall’azienda a un utente su Reddit. L’annuncio resta ancora molto vago circa le tempistiche di rilascio ma è un segno che le critiche mosse sono state notate dal produttore.

I possessori di Razer Phone infatti hanno visto gli aggiornamenti dei propri dispositivi restare fermi a luglio 2018. Il sistema operativo a bordo risulta ancora Android 8.1 Oreo, mentre il modello successivo ha ricevuto l’update all’ultima versione del sistema del robottino verde a febbraio con le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2019.

Dunque, l’update ad Android 9 Pie arriverà ma bisognerà pazientare ancora un po’, forse troppo se consideriamo che a breve i vari produttori cominceranno a rilasciare gradualmente Android Q. Razer ha introdotto il concetto di gaming applicato agli smartphone e – proprio per questo – dovrebbe essere più attenta e celere nel rilasciare gli aggiornamenti e nel mantenere sicuri i suoi smartphone. Come già detto, purtroppo non sappiamo quando effettivamente Razer Phone verrà aggiornato ma lo sarà “nelle prossime settimane”.