realme 10 Pro nella scintillante versione speciale Coca Cola è lo smartphone protagonista di questa recensione completa. Dopo aver provato realme 10 oggi è il turno del modello di fascia superiore pensato dal brand per l’attacco alla fascia media.

Al netto delle considerazioni iniziali legate al posizionamento del brand nel mercato e al design specifico frutto di questa collaborazione con Coca Cola, tutte le considerazioni saranno in condivisione con la variante non Coca Cola, complice una base hardware che rimane la medesima per tutte le specifiche tecniche.

Riuscirà questo smartphone a meritarsi una menzione d’onore nell’affollatissima fascia media del 2023?

Per non passare inosservati

Lo avrete intuito già dalla foto di copertina di questa recensione: realme 10 Pro in edizione speciale Coca Cola non passa certo inosservato.

Vistoso, colorato e unico. Questi i primi aggettivi che mi sono venuti in mente fin dall’unboxing di questo smartphone. Unboxing che anch’esso è sicuramente in linea con il termine “edizione speciale” che accompagna il prodotto, con tante chicche che faranno felici tanto i collezionisti quanto gli amanti del brand Coca Cola.

A partire dagli sticker personalizzati, passando per un box di vendita completamente customizzato e a tema fino addirittura a uno strumento per estrarre il carrellino della SIM a forma di tappo di bottiglietta della famosa bibita, tutto è al suo posto. L’obiettivo con questa edizione speciale è certamente quello di accontentare tanto la vista quanto le aspettative degli utenti amanti non solo del mondo realme ma anche del logo e dell’azienda Coca Cola. Già dai primi istanti si capisce come tutto si muova in questa direzione, con un risultato finale piacevole e appagante.

realme 1o Pro Coca-Cola Edition si distingue dall’edizione standard principalmente per la serigrafia posteriore, con questo dual tone a contrasto fra rosso e nero interrotto solamente dalle due ottiche fotografiche e dal logo Coca Cola. Per quanto i materiali non siano considerabili come “di pregio” (tutta la costruzione è infatti in materiale plastico tanto per i bordi quanto per il retro) sia la finitura opaca che la grafica contribuiscono a una sensazione premium che è quasi inaspettata in relazione al valore del terminale.

Sia chiaro, si deve essere sicuramente fan Coca Cola per approcciarsi a un terminale unico ed esotico come questo ma tutti coloro ai quali ho mostrato questo dispositivo sono stati colti in “inganno” dalla piacevolezza e dalla cura costruttiva, pensando a un terminale costoso al pari di un top di gamma. Questa sensazione viene parzialmente “rovinata” una volta girato il terminale al frontale con la natura più orientata al budget ridotto che viene fuori una volta acceso il display (in tecnologia LCD IPS), il quale non fa nulla di più per nascondere la sua natura da “fascia media” in termini di ottimizzazione particolari delle cornici.

Interessante però il fatto che il pannello non sia, come nei dispositivi entry level, appoggiato sopra al frame ma un tutt’uno con esso. Il mix finale è quindi piacevole e ricercato, con senzasioni che sono sicuramente lontane da quelle ottenute dall’utilizzo di smatphone cosiddetti “economici”.

Il risultato finale complessivo quindi, complice un rapporto fra peso e dimensioni generali tale da rendere meno “padellone” questa bestia di smartphone da oltre 6,7″ di diagonale, è secondo me promosso. Così come è promossa non soltanto l’estetica della confezione di vendita ma anche il suo contenuto, che oltre a vedere come detto e mostrato precedentemente tutta una serie di accessori unici, prevede ancora un corredo “standard” completo, con tanto di cavo di alimentazione, caricatore a muro (33W) ed anche una custodia trasparente per proteggere il proprio terminale senza alterare l’estetica e le dimensioni complessive.

Come mai Coca Cola? E perché proprio realme?

Prima di addentrarci in quella che poi potrete usare anche come recensione di realme 10 Pro “non Coca Cola”, voglio spendere ancora un paragrafo per comprendere il senso e la forza di questa collaborazione che vede coinvolta realme.

Facendo infatti soltanto un passo indietro di qualche anno, realme non era altro che un nome sconosciuto ai più, con il mercato italiano che ancora non aveva preso confidenza con questa azienda. Ora invece, a distanza di poco tempo, ci troviamo davanti a un brand non solo in grado di vantare quote di mercato e di crescita da prima della classe ma anche in grado di accostare il suo nome a quella che è forse la bibita più famosa al mondo. Come è stato possibile questo? E soprattutto quale significato si può dare a questo fenomeno di crescita?

Certo, la stretta parentela con Oppo e il ruolo di conseguenza nel gruppo tech di appartenenza è di certo una delle prime puntualizzazioni da fare per analizzare il fenomeno realme. La verità è che però realme ha saputo fin dalle origini presentarsi sul mercato con una proposta commerciale non solo coerente ma quasi sempre dotata del miglior rapporto qualità prezzo. Complice la lenta decaduta del marchio OnePlus (anch’esso facente parte del mondo BBK Elettronics al pari di Oppo, realme e altri), gli smartphone realme hanno saputo convincere in quasi tutte le fasce di prezzo, partendo dai dispositivi entry fino ad arrivare ai top di gamma.

realme 10 Pro Coca Cola rappresenta al meglio questa filosofia, diventando allo stesso tempo un potenziale best-buy a livello hardware unendo il tutto con un approccio unico e un prezzo finale ultra competitivo. Si tratta infatti di uno dei rarissimi esempi (se non l’unico) di smartphone in edizione speciale non dotato di scheda tecnica di fascia premium, andando quindi a cercare di rendere più “democratica” anche questa particolare nicchia di mercato.

Come cercare infatti di rendere democratica la categoria di cellulari in edizione limitata se non presentando sul mercato un terminale in collaborazione con uno dei nomi più popolari e diffusi nel mondo? Ecco quindi il senso di realme 10 Pro Coca Cola edition, un dispositivo che indipendentemente dalle sue performance e dalla sua scheda tecnica, che ora sarà oggetto di analisi, è già secondo me nella storia della telefonia moderna.

Oltre al design cosa c’è?

realme 10 Pro è uno smartphone completo, in grado di presentarsi sul mercato con ottime caratteristiche tecniche bilanciate da ovvie limitazioni in grado di contenere il prezzo finale per l’utente. Ecco quindi come ogni area è bilanciata, nei desideri dell’azienda, al fine di restituire una buona resa finale al miglior prezzo possibile.

Partendo dal display, ci troviamo davanti a un pannello da 6,72″, in risoluzione FullHD dotato di refresh rate fino a 120Hz. Il compromesso? La tecnologia scelta per il display non è OLED ma LCD IPS, con una resa finale dei colori (e soprattutto dei contrasti con il nero) ovviamente meno ottimale. Si tratta di un compromesso ormai comune a tanti smartphone della fascia media, che ovviamente va a peggiorare quella che potrebbe essere l’esperienza utente ma viene soppesata da una taratura dei colori e da una luminosità massima comunque più che sufficiente per affrontare la quotidianità di riproduzione dei contenuti.

Per quanto concerne la rirpoduzione dei contenuti, oltre al display ovvio protagonista, troviamo inoltre l’audio stereo (seppur sbilanciato 70-30 fra speaker inferiore e capsula auricolare superiore) con supporto alla tecnologia Boom Sound, per un esperienza audio di qualità superiore. Nel corso delle mie prove devo dire che questa tecnologia, già vista in altri smartphone del brand, è si in grado di aumentare i volumi dei nostri contenuti multimediali ma con una resa qualitativa che finisce per essere troppo inficiata. Utile quindi per coloro che vogliono uno smartphone in grado di riprodurre volumi altissimi indipendentemente dalla qualità finale.

Presente poi inoltre un motorino della vibrazione nella media della fascia di prezzo, né troppo forte né troppo debole e anche il caro e vecchio jack da 3,5mm per le cuffie cablate trova ancora spazio nella scocca, per una piacevole sorpresa sempre più rara nel panorama smartphone moderno.

Continuando con i dati tecnici salienti, per quanto riguarda il processore realme 10 Pro dispone invece di un Qualcomm Snapdragon 695. La memoria utente disponibile è da 128GB (UFS2.2) mentre la memoria ram è da 8GB (LPDDR4X), con la possibilità di espansione virtuale andando a usare parte della memoria interna a disposizione. Si tratta di un mix in grado di restituire quella che potremmo definire come l’esperienza utente minima nel 2023, con pretese gaming che dovranno essere ovviamente riviste al ribasso soppesate da una gestione generalista della varie app più che sufficiente.

Geekbench 5 Geekbench 6

Geekbench ML 3DMark

PCMark Work 3.0 Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core CPU GPU NNAPI Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance realme 10 Pro

683 1995 893 2035 233 550 451 363 (2,20 fps) 365-364 (99,7%) 1212 (7,30fps) 1213 – 1203 (99,2%) 9670 Motorola moto g53 5G

559 1636 – – 220 486 210 289 (1,70 fps) 294 – 290 (98,6%) 985 (5,90 fps) 987 – 983 (99,6%) 9759 realme 10 4g 569 1751 – – 265 466 Crash 377 (2,30 fps) 381 – 380 (99,7%) 1363 (8,20 fps) 1370 – 1361 (99,3%) 10215

Il rovescio della medaglia è però rappresentato da una gestione dei consumi che è semplicemente perfetta, anche merito di una batteria a disposizione da ben 5.000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33W). Prestazioni non da fuoriserie quindi in abbinata con un’ottima ottimizzazione dei consumi via software e una batteria capiente restituiscono dati in grado di etichettare questo smartphone come assoluto battery-phone. Nel corso delle mie giornate insieme a lui non sono mai riuscito a scaricarlo nella singola giornata, con dati di addirittura due giorni d’uso e oltre 9 ore di display acceso totali senza nessuna carica intermedia. Anche la nostra verifica di riferimento, realizzata con l’applicazione PCMark Battery 3.0, restituisce dati stellari, con oltre 22 ore di autonomia registrati dai test previsti su tale piattaforma, realizzando il miglior risultato fin qui tra smartphone da noi provati!

Ultima, ma non per importanza, l’analisi sul comparto foto e video di questo realme 10 Pro. Sostanzialmente la base hardware non cambia rispetto a quanto visto sulla versione non Pro, con un setup a doppia lente che vede un ottica principale con sensore da ben 108MP, coadiuvata da una fotocamera secondaria da 2MP per l’effetto sfocato. Al frontale invece trova spazio, nel singolo foro centrale che interrompe il display, una fotocamera da 16MP.

Le foto sono, come da aspettative, forse l’elemento di maggior compromesso dell’intero smartphone. Gli scatti ottenuti, così come i video registrati, sono al limite degli standard attuali moderni, con risultati che in contesti di buona illuminazione sono anche piacevoli. Risultati però che virano rapidamente su livelli molto meno positivi al calare delle luci, con foto che risultano generalmente poco nitide e con una gestione delle ombre deficitaria.

In generale quindi un telefono “ok” per uso generalista social basico, non adatto a coloro che ricercano anche in questa fascia di prezzo un dispositivo per immortalare i propri ricordi multimediali, complice anche l’assenza di una lente grandangolare, considerata ormai dal mercato e dagli utenti un must-have.

Sofware, realme UI in versione “frizzante”

Per quanto riguarda la personalizzazione estetica interna di questo realme, ci troviamo davanti ad un terminale dotato dell’ultima versione di Android disponibile (Android 13) con tutte le opzioni di modifica garantite dalla realme UI in versione 4.0.

A lato di tutte le opzioni generiche che sono presenti in tutti i dispositivi del brand dotati di questa interfaccia, troviamo poi inoltre anche una suite di personalizzazioni dedicate alla collaborazione con Coca Cola. Il risultato è un tema dell’intero telefono a tinte e colori Coca Cola, partendo dalle immagini di sfondo, passando per le icone fino anche ai suoni di sistema che richiamano appunto il mondo della famosa bibita frizzante.

Nulla di nuovo da segnalare quindi, se non che la presenza dell’ultima versione di Android sia sintomo di ottima cura da parte dell’azienda nei confronti del tema aggiornamenti, sempre più importante e trasversale fra gli utenti.

realme 10 Pro, ve lo consiglio?

La Coca Cola edition di questo realme 10 Pro è sicuramente per pochi. La versione “standard” rappresenta però una delle tante opzioni mainstream di acquisto per gli utenti della fascia media alla ricerca di un pacchetto generale convincente ad un prezzo non troppo elevato (valutazione fatta sul prezzo per il mercato indiano di circa 230,00 euro).

Sotto questo punto di vista la competizione è sicuramente tantissima, sia essa esterna che interna. La prima è rappresentata da realme 10 “non Pro”, che vive un legame di stretta somiglianza con il modello oggetto della recensione odierna, presentandosi sul mercato con i suoi ovvi compromessi che virano però più sulla qualità del display a discapito delle performance (l’esatto opposto di realme 10 Pro).

In sostanza un terminale che mi è piaciuto ma che fatica a emergere, consigliabile in occasione di una delle tante promozioni che come sempre vedono coinvolte i dispositivi del brand. Per quanto riguarda l’esperimento Coca Cola per me invece, anche solo a livello concettuale come accennato ad inizio recensione, voto 10 all’idea e anche alla realizzazione, in attesa di vedere un futuro prossimo smartphone realme magari arancio Fanta!