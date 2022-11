L’attesa è finita, realme 10 da oggi è ufficiale. L’azienda lo ha realizzato valorizzando gli aspetti che gli utenti richiedono e pretendono da uno smartphone moderno, tra cui potenza e autonomia.

Partendo dalla fotocamera, passando dal display e arrivando a metterci la faccia, con una garanzia estesa inclusa di 3 anni: realme 10 è una novità degna di nota di questo fine 2022.

Il design strizza l’occhio al dettaglio con un form factor comodo da maneggiare, anche grazie al peso contenuto di 178 grammi e al suo spessore di 7,95 mm. Disponibile in due colori: Clash White e Rush Black.

Il display è realizzato con un pannello con tecnologia Super AMOLED, protetto da un vetro Gorilla Glass 5, e ha una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Parola d’ordine: esperienza fluida e veloce. Inoltre con i suoi 1000 nits di luminosità massima è capace di farsi consultare anche in condizioni di forte luminosità ambientale.

Il SoC scelto è il Mediatek G99 che rende il nuovo realme 10 più performante del 40% rispetto a realme 9, con un consumo della batteria più basso del 20%.

Anche il comparto memoria è stato migliorato ed è più performante rispetto alla precedente generazione. Questo vale sia per lo storage che per la RAM. A proposito di RAM, su realme 10 questa può raddoppiare da 8GB di base fino a raggiungere i 16GB grazie all’utilizzo della memoria interna UFS 2.2.

E poi c’è la fotocamera con un sensore principale da 50MP e uno secondario da 2MP con filtro bianco e nero. Con il sensore principale si potranno scattare delle foto ricche di dettagli anche in condizioni di luce scarsa grazie agli algoritmi dedicati. Inoltre, grazie all’aumento prestazionale, lo smartphone è capace di scattare foto in maniera decisamente più veloce con la possibilità di non perdere mai uno scenario e cogliere l’attimo.

La fotocamera frontale è da 16MP e gode degli stessi algoritmi di scatto in condizione di luce scarsa della fotocamera principale, così da migliorare i selfie.

La batteria da 5000mAh può essere ricaricata del 50% in soli 28 minuti e del 100% in 70. Questo è possibile grazie alla tecnologia SuperVOOC da 33W che può essere attivata con alimentatore e cavo compatibile (presenti in confezione).

realme 10 Display 6,4″ Super AMOLED a 90Hz, Full HD+ (2400×1800 pixel) con Corning Gorilla Glass 5 SoC Mediatek Helio G99 a 6 nm Memoria e RAM 128GB UFS 2.2 espandibile e 8GB di RAM LPDDR4X (+8GB con Dynamic RAM) Fotocamera posteriore 50MP + 2MP con funzione black and white Fotocamera anteriore 16MP Sistema operativo Android 12 con Realme UI 3 Batteria e ricarica 5000mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33W via cavo Connettività 4G, GPS, A-GPS, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, USB Tipo-C, Misure e peso 159,9 x 73,3 x 7,95 mm con un peso di 178 grammi Extra Dual speaker UltraBoom, lettore delle impronte digitali laterale, jack audio da 3,5 mm

Prezzi e alla disponibilità

realme 10 sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 279,99 euro per la variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria utente. Fino al 16 novembre è attiva una promo lancio Early Bird che porta il prezzo di questo modello a soli 249,99 euro per i fan più veloci che si lanceranno all’acquisto.