Aggiornamento: lo sconto purtroppo è già terminato e, di conseguenza, il risparmio non è più quello menzionato in questo articolo.

Con l’arrivo del nuovissimo realme 11 Pro, che promette di dare una scossa al mercato degli smartphone di fascia media, il settore relativo a questi dispositivi tech è in fermento. Nonostante sia stato presentato già con un’ottima offerta lancio, Amazon lo propone in questa mattinata a un prezzo ancora più conveniente, scontandolo di 120 Euro rispetto al prezzo pieno.

Grazie a questa riduzione di 120 Euro, il prezzo di questo smartphone scende da 379,99€ a soli 259,99€, conferendogli il titolo di miglior acquisto nella sua categoria. Oltre alle specifiche tecniche di alto livello, il realme 11 Pro si distingue anche per il suo design elegante, arricchito da una serie di dettagli estetici firmati da Matteo Menotto, ex Print and Textile designer di Gucci.

E parliamo proprio del design di questo dispositivo, che si fa notare per il suo ampio modulo fotografico a cerchi concentrici, con tre sensori e flash LED. A mettere in evidenzia soprattutto quello principale ci pensa un cerchio in stile metallico che richiama la colorazione dello smartphone, i cui dettagli premium si trovano anche sullo schermo curvo ai lati da 6,7″. Da questo punto di vista, realme 11 Pro non ha eguali, d’altronde il produttore ha dimostrato già in passato di saper donare ai suoi smartphone uno stile unico. In un’epoca in cui l’innovazione in questo settore sembra essere stagnante, ciò è sicuramente un valore aggiunto.

Come detto, realme 11 Pro è uno smartphone che si fa apprezzare anche dalle caratteristiche tecniche, dato che monta un MediaTek Dimensity 7050 e una fotocamera ProLight OIS da 100MP, che non è la solita 108MP presente su molti modelli della passata generazione. Questo nuovo sensore vanta una tecnologia avanzata che permette di fare uno zoom 2x molto più nitido rispetto a quello digitale, paragonabile a un ottico. Le accortezze nel campo fotografico vi aiutano inoltre a catturare soggetti in movimento con maggior sicurezza. Insomma, se cercate uno smartphone capace di fare buone foto a un prezzo concorrenziale, non rimarrete delusi!

Lo stesso vale se cercate un dispositivo con un’ottima autonomia, campo in cui realme 11 Pro eccelle ancora una volta, con la sua batteria da 5.000 mAh che riesce a coprire un’intera giornata lavorativa senza problemi anche con uso intenso delle applicazioni. Lato software, vanno citate le funzioni per il collegamento al PC e per il trasferimento rapido di file, oltre alla possibilità di scansione i codici QR e molto altro. A meno di 300 euro, realme 11 Pro è senza dubbio tra i migliori smartphone del momento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!