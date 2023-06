realme ha lanciato i suoi nuovi smartphone di fascia media, realme 11 Pro e realme 11 Pro+, che si distinguono per il design elegante, le specifiche interessanti e le fotocamere di qualità. Entrambi i dispositivi sono disponibili in colori accattivanti, come da tradizione del marchio. Alcune delle varianti utilizzano una finitura in pelle vegana, la quale aggiunge un tocco di classe al design.

Assieme agli smartphone dal design accattivante e dalle caratteristiche che sfumano il confine tra medio gamma e flagship, ci sono anche le realme Buds Air 5 Pro che come rapporto qualità/prezzo non scherzano!

Design “Made in Italy” e specifiche uniche nella fascia di prezzo

realme 11 Pro e realme 11 Pro+ condividono molte caratteristiche, ma ci sono alcune differenze degne di nota. Per quanto riguarda le opzioni di memoria, la versione Pro+ è disponibile in una variante più capiente con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. D’altra parte, la versione Pro “base” offre due opzioni con 8GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna.

La serie realme 11 Pro vanta quello che l’azienda indica come “il miglior display curvo sul mercato per la fascia di prezzo”, grazie al refresh rate di 120Hz, al rapporto schermo/superficie del 93,65% e ai sottilissimi bordi da 2,33mm. realme ha dedicato particolare attenzione all’ergonomia e al comfort di utilizzo, scegliendo un grado di curvatura di precisione di 61°.

Oltre alla cura dei dettagli, la serie realme 11 Pro si caratterizza anche per la sua resistenza. Il doppio vetro rinforzato garantisce un design durevole sia nella parte posteriore che anteriore del dispositivo. Ma la vera chicca è la protezione degli occhi. Le due certificazioni del TÜV Rheinland garantiscono che questi dispositivi offrano una visione strobe-free con un minore livello di luce blu emessa, riducendo così l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di utilizzo, come quelle dedicate alla visione di film e serie TV.

Per i più preoccupati per la fragilità del display curvo, realme ha pensato a tutto. Oltre alla protezione rinforzata, realme offre anche una sostituzione gratuita dello schermo per tutti gli acquirenti della serie realme 11 Pro 5G. Questa promozione sarà valida dal 20 giugno al 19 luglio, ma solo per i dispositivi acquistati attraverso i canali autorizzati.

Un aspetto che rende la serie realme 11 Pro ancora più interessante è il suo design d’eccezione, frutto della collaborazione tra realme Design Studio e Matteo Menotto, un rinomato ex Prints and Textile Designer di Gucci. Questa partnership ha dato vita alla colorazione Sunrise Beige.

Il colore Sunrise Beige trae ispirazione dal momento magico in cui il sole sorge sulle strade di Milano, catturando una combinazione unica di architettura classica, elementi moderni e paesaggi naturali. Questo colore si distingue per l’uso di materiali pregiati, come la pelle vegana in lychee e le cuciture 3D fatte a mano, che conferiscono al design un’eleganza straordinaria.

Il realme 11 Pro+ vanta una fotocamera principale da 200MP sul retro con stabilizzazione ottica OIS e capacità di effettuare zoom 4x “lossless” con un crop sul sensore. Questa è accompagnata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore da 2MP con lenti macro. Il realme 11 Pro, invece, sacrifica l’obiettivo ultra-grandangolare ma offre comunque risultati solidi con la sua fotocamera principale da 100MP. Inoltre, il modello Pro+ dispone di una fotocamera frontale da 16MP, mentre il modello Pro si accontenta di una fotocamera per selfie da 32MP.

In una sorprendente partnership, realme e Lonely Planet hanno unito le forze per offrire ai fotografi aspiranti una modalità street photography davvero unica. Grazie a una serie di filigrane e filtri esclusivi, gli utenti potranno dare alle loro fotografie un tocco vintage e un’atmosfera esclusiva.

Ma le novità non finiscono qui. realme e Lonely Planet hanno deciso di coinvolgere anche i fotografi professionisti di tutto il mondo. A partire dal 20 giugno, cinque fotografi esperti, provenienti da cinque Paesi diversi, avranno l’opportunità di far parte della giuria del concorso indetto dalle due aziende. Questa iniziativa non solo darà visibilità ai talenti emergenti nel campo della fotografia, ma consentirà anche di scoprire e condividere nuovi punti di vista provenienti da tutto il mondo.

Entrambi gli smartphone sono dotati di una batteria da 5.000 mAh. Il realme 11 Pro+ porta la velocità di ricarica a un livello superiore con il suo supporto per la SuperVOOC cablata a 100W, il realme 11 Pro si ferma a “soli” 67W. Dispongono entrambi di una porta USB Tipo-C per la ricarica.

I migliori auricolari TWS a meno di 80 euro?

Gli auricolari realme Buds Air 5 Pro, sempre fedeli allo spirito “Dare to Leap” che caratterizza i prodotti del brand, rappresentano un balzo in avanti sia nella qualità del suono che nella cancellazione del rumore, offrendo un’esperienza paragonabile a quella degli auricolari premium ma ad un prezzo estremamente contenuto. Ciò che distingue i realme Buds Air 5 Pro dagli altri prodotti della stessa fascia di prezzo è l’adozione di doppi driver coassiali. Grazie a un woofer da 11 mm e a un tweeter microplanare da 6 mm, questi auricolari sono in grado di produrre suoni originali di qualità su tutte le frequenze.

I realme Buds Air 5 Pro supportano inoltre la tecnologia LDAC, che consente agli utenti di trasmettere audio ad alta risoluzione tramite Bluetooth, ottenendo la certificazione Hi-Res Audio per un suono eccezionale. Per un’esperienza musicale coinvolgente, realme Buds Air 5 Pro utilizza anche la tecnologia di audio spaziale a 360°, che offre un audio surround cinematografico su qualsiasi dispositivo e da qualsiasi sorgente audio.

La cancellazione del rumore è stata ulteriormente migliorata, consentendo a realme Buds Air 5 Pro di raggiungere una profondità di 50 dB. La cancellazione del rumore è migliorata del 267% rispetto alla generazione precedente, permettendo agli utenti di immergersi nel proprio mondo in qualsiasi ambiente rumoroso.

Infine, i realme Buds Air 5 Pro offrono una batteria che garantisce fino a 40 ore di utilizzo continuo. Gli utenti possono godersi la musica per cinque ore al giorno senza dover ricaricare gli auricolari per un’intera settimana.

Prezzi e disponibilità

La serie realme 11 Pro offre una scelta di varianti che si adattano alle diverse esigenze degli utenti. Il modello realme 11 Pro+ 5G con 12GB di RAM e 512GB di storage sarà disponibile al prezzo di 519,99 euro, ma grazie all’offerta di lancio sarà possibile acquistarlo a soli 469,99 euro, rappresentando un’opportunità imperdibile per coloro che cercano uno smartphone premium ma che non svuoti il conto in banca.

Per coloro che desiderano una configurazione leggermente più economica, il modello realme 11 Pro 5G sarà disponibile in due varianti. La versione con 8GB di RAM e 256GB di storage sarà proposta al prezzo di 399,99 euro, ma grazie all’offerta di lancio sarà possibile acquistarla a soli 369,99 euro. In alternativa, la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage sarà disponibile al prezzo di 379,99 euro.

Entrambi i modelli realme 11 Pro saranno offerti nei suggestivi colori Sunrise Beige e Astral Black e saranno disponibili per l’acquisto presso rivenditori come Euronics, MediaWorld, Unieuro, Expert, Trony, TIM, Wind e anche su Amazon.

Inoltre, per completare l’esperienza audio, i realme Buds Air 5 Pro saranno disponibili al prezzo di 79,99 euro e saranno disponibili sempre nei colori Sunrise Beige e Astral Black. Potranno essere acquistati direttamente su Amazon.