Realme 3 Pro in Italia dal 5 giugno: si partirà da 199 euro?

Realme 3 Pro arriverà in Italia il 5 giugno presumibilmente a partire da 199 euro con Snapdragon 710 e 4 o 6 GB di RAM e 64 0 128 GB di storage.

Realme, il sub-brand di OPPO, è pronto a conquistare l’Europa. Lo smartphone di fascia media Realme 3 Pro sarà il primo del marchio ad arrivare sul mercato europeo e sarà presentato in Italia il 23 maggio nel corso di un evento organizzato ad-hoc. Il dispositivo è già stato ufficializzato in patria lo scorso mese, per questo conosciamo tutti i suoi dettagli tecnici e a ben guardare ha tutte le carte in regola per dar battaglia ai diretti concorrenti, primo fra tutti Redmi.

Realme 3 Pro è equipaggiato con lo Snapdragon 710 accoppiato a 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna espandibile a seconda della configurazione scelta. La parte grafica è affidata alla GPU Adreno 616. La parte frontale è dominata da un ampio display IPS LCD da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e rapporto di forma in 19.5:9. È presente il notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da ben 25 MP (f/2.0).

Credit Image: Gsmarena

Il comparto fotografico si completa con una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 16 MP (f/1.7) assistito da un secondo da 5 MP (f/2.4) per la profondità di campo. Il sensore biometrico è posizionato sulla scocca posteriore sotto la quale è presente una capiente batteria da 4045 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC Fast Charge 3.0.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione dell’interfaccia grafica ColorOS 6.0. Completa la connettività a cui non manca il jack audio da 3,5 mm ma la porta per la ricarica resta ancora una micro-USB. Oltre che in Italia, Realme 3 Pro arriverà nel Regno Unito, Spagna e Francia nelle colorazioni Nitro Blue e Lightning Purple. Le vendite partiranno sul sito ufficiale il 5 giugno.

Non ci sono notizie ufficiali sui prezzi che tuttavia dovrebbero essere 199 euro per la versione 4/64 GB e 249 euro per la configurazione 6/128 GB. Se dovessero essere confermati, si tratterebbe di prezzi davvero aggressivi che mettono Realme 3 Pro in chiara competizione con Redmi Note 7 che è disponibile allo stesso prezzo ma con un hardware inferiore. Lo smartphone del sub-brand di Xiaomi, infatti, ha a bordo lo Snapdragon 660. Si prevede una grande battaglia nella fascia media del mercato. Staremo a vedere chi la spunterà.