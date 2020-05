Realme ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei 35 milioni di consumatori in tutto il mondo. La società si riconferma quindi essere uno tra i produttori di smartphone più promettenti del mondo. Basti pensare che a fine 2019 era riuscito a vendere circa 15 milioni di smartphone.

Per celebrare il nuovo traguardo, l’azienda ha anche annunciato di voler presto presentare diversi dispositivi, tra cui uno smartphone da gaming. Quest’ultimo, riconosciuto con il nome in codice di Blade Runner, dovrebbe avere tutte quelle caratteristiche essenziali per i videogiochi: SoC Qualcomm Snapdragon 865, display con refresh rate a 90 Hz e ricarica rapida a 65 W. Le altre specifiche sono attualmente sconosciute.

Oltre allo smartphone di fascia alta, dovrebbe anche arrivare il primo smartwatch del produttore: Realme Watch. Il brand, durante gli ultimi mesi, ha lanciato alcuni device molto apprezzati, che hanno contribuito a questo sorprendente risultato: