Reame 5 debutterà ufficialmente in Italia il 21 novembre

Reame 5 arriverà in Italia il 21 novembre. L’ingresso di Realme in Europa non sarà di certo dimenticato tanto semplicemente: la società è riuscita a proporre dei dispositivi molto apprezzati, grazie a un rapporto qualità/prezzo incredibile.

Dopo Relme X2, X2 Pro e 5 Pro, anche un altro dispositivo è pronto a debuttare nel Bel Paese. Si chiama Realme 5 e sembrerebbe poter essere un ottimo prodotto.

Credit image - Gsmarena.com

Il display ha una diagonale di 6,5 pollici e una risoluzione HD+ (1600×720 pixel). Nello schermo è presente un notch in cui è collocata la fotocamera frontale da 13 megapixel. Sotto la scocca, troviamo il processore Snapdragon 665, 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria interna. Il sistema operativo scelto è Android 9, con l’interfaccia Color OS 6, e troveremo una batteria da 5.000 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Realme 5 può contare su una quad camera posteriore da 12 MP, 8 MP (grandangolare), 2 MP (ritratto) e 2 MP (macro). Sicuramente, non ci troviamo al cospetto di uno smartphone con specifiche tecniche incredibili, ma si colloca perfettamente nella fascia media.

Il prezzo del device, che sarà disponibile nelle colorazioni Crystal Blue e Crystal Purple, dovrebbe essere annunciato il 21 novembre.