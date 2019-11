Realme 5s: rivelato il display dello smartphone

La scheda tecnica di Realme 5s è stata arricchita con alcune informazioni dedicate al display, solo 5 giorni prima del lancio ufficiale. Abbiamo già parlato di questo prodotto nell’articolo in cui viene annunciata la data di presentazione, ovvero il 20 novembre. Oggi, invece, sono state diffuse alcune informazioni che rivelano la diagonale e la risoluzione del display.

Flipkart, lo store indiano in cui Realme 5s sarà inizialmente venduto, ha aggiornato la pagina dedicata allo smartphone. Sappiamo, quindi, che il device sfoggerà un display da 6,51 pollici. Quasi tutti pensavano che ci saremmo trovati davanti a uno schermo con risoluzione 1080p, ma la realtà è ben diversa. I consumatori dovranno infatti accontentarsi solo di un 720p.

Quest’ultima caratteristica ha deluso molti utenti, che si aspettavano che Realme 5s venisse distinto dal Realme 5 almeno per quanto riguarda la risoluzione del display. I due schermi, invece, appaiono ancora troppo simili. L’unica specifica che differenzia i due modelli è la fotocamera: il dispositivo in arrivo il 20 novembre potrà contare su un sensore principale da 48 megapixel.

Confermate anche le colorazioni disponibili, ovvero viola, blu e rosso. Ricordiamo che Realme 5s verrà lanciato in India e non sappiamo se sarà poi portato in altri mercati.