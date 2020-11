Realme 7 5G, ufficiale lo smartphone con display a 120Hz e doppia SIM 5G

L’evento di lancio di realme 7 5G si è appena concluso con l’annuncio di quello che l’azienda afferma essere lo smartphone 5G DSDS (Dual SIM Dual Standby) più economico al mondo. Con un chip Mediatek tutto nuovo, un display a 120Hz e una ricarica a 30W riuscirà ad avere la vostra attenzione?

Realme l’ha fatto di nuovo, l’azienda cinese ha annunciato l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media dalle caratteristiche molto interessanti. La parte frontale di realme 7 5G è dominata (90,5% schermo/superficie frontale) da un ampio display da 6,5″ con risoluzione FullHD+ (2400×1080) e dalla forma allungata in formato 20:9.

Il pannello ha una luminosità massima di 480 nit ma è in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il touch sampling rate è addirittura impostato a 180Hz per migliorare ulteriormente la reattività degli input durante le sessioni di gioco. Il lettore di impronte è stato posizionato di lato nel tasto di accensione.

A muovere lo smartphone ci pensa il chip Mediatek Dimensity 800U 5G, processore octa-core composto da due core ARM Cortex-A76 a 2,4GHz e sei core ad alta efficienza energetica ARM Cortex-A55 a 2GHz che viene accompagnato da una GPU Mali-G57. Come memoria di sistema sono stati scelti 6GB di RAM LPDDR4X mentre come archiviazione interna sono presenti 128GB di memoria di tipo UFS 2.1.

Realme 7 5G non solo supporta la connettività di nuova generazione su entrambe le SIM, ma possiede un terzo slot di espansione dedicato ad una scheda MicroSD. In questo modo non dovrete rinunciare alle funzionalità Dual SIM nel caso vi serva più spazio per app, video e foto.

La fotocamera principale utilizza un sensore Samsung S5KGM1ST da 48MP con lenti dall’apertura focale f/1.8. La seconda fotocamera è una ultragrandangolare (119°) f/2.3 da 8MP mentre gli altri due obiettivi sono una fotocamera macro e un sensore di profondità in bianco e nero. La fotocamera frontale inserita nel foro del display è da 16MP f/2.1.

L’azienda ha integrato anche in questo modello di smartphone la propria ricarica veloce Dart Charge da 30W, in grado di ricaricare completamente la batteria di realme 7 5G da 5000mAh in soli 65 minuti.

Lo smartphone sarà disponibile al pre-order dal 19 al 26 novembre e sarà acquistabile in esclusiva su Amazon dal 27 di questo mese al prezzo di 229 euro invece che 279 euro.