Realme 7 e 7 Pro in viaggio verso l’Europa: più economici dei predecessori?

Realme 7 e Realme 7 Pro si preparano al loro debutto in Europa. Nonostante il brand cinese non ne abbia mai fatto menzione ufficialmente, pare proprio che gli smartphone annunciati in India qualche settimana fa siano pronti a fare il loro sbarco nel Vecchio Continente. Se le caratteristiche sono ormai note, la grande incognita è rappresentata come sempre dal prezzo. Secondo il leaker Sudhanshu, i nuovi arrivati potrebbero avere un prezzo di partenza inferiore rispetto ai predecessori.

Per la fonte, infatti, Realme 7 basato sul MediaTek Helio G95 nella versione 6/64 GB avrebbe un prezzo di listino compreso tra 200 e 230 euro. Una cifra simile a Realme 6 che però – a quel prezzo – prevedeva 4 GB di RAM. Si passerebbe poi a 240-270 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Si salirebbe infine fino 320 euro per Realme 7 Pro equipaggiato con lo Snapdragon 720G con 8 GB di RAM e 128 GB di storage contro 349,99 euro di Realme 6 Pro.

Come sempre ricordiamo che parliamo di informazioni non ufficiali che potrebbero variare in sede di presentazione. Nel frattempo, ricapitoliamo le caratteristiche tecniche principali dei modelli annunciati in India.

Realme 7

MediaTek Helio G95

6/8 GB di RAM

64/128 GB di memoria interna espandibile

Display IPS LCD da 6,5” – Full-HD+, 90Hz

Fotocamera anteriore da 16 MP

Fotocamere posteriori: 64+8+2+2 MP

Batteria da 5.000 mAh

Realme 7 Pro

Snapdragon 720G

6/8 GB di RAM

64/128 GB di memoria interna espandibile

Display Super AMOLED da 6,4” – Full-HD+

Fotocamera anteriore da 32 MP

Fotocamere posteriori: 64+8+2+2 MP

Batteria da 4.500 mAh