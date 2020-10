Realme 7 e Realme 7 Pro sbarcano in Italia: 3 anni di garanzia e ricarica rapida da 30W e 65W

Come preannunciato la scorsa settimana, Realme 7 e Realme 7 Pro sono finalmente ufficiali anche in Italia. Gli smartphone, annunciati recentemente per il mercato indiano, si preparano ad arrivare anche nel nostro Paese per combattere nella fascia media del mercato.

Realme è il primo marchio di smartphone ad implementare la ricarica rapida da 65W nella fascia di prezzo media per consentire a più giovani di sperimentare la velocità di una ricarica fulminea. Con la ricarica rapida SuperDart da 65W, Realme 7 Pro può recuperare fino al 13% in soli 3 minuti e raggiungere il 100% in 34 minuti, rendendo lo smartphone più veloce del segmento e consentendo agli utenti di riportare il telefono in vita il più velocemente possibile. Tra le altre caratteristiche troviamo un SoC Snapdragon 720G, un display AMOLED da 6,4″ e 128GB di memoria interna espandibile.

Realme 7 è invece puntato al mondo del gaming, grazie ad un display dal refresh rate di 90Hz ed il primo al mondo con a bordo il SoC Mediatek Helio G95 che promette ottime prestazioni. La capiente batteria da 5000mAh dispone della ricarica rapida a 30W in grado di ripristinare il 50% di capacità in soli 26 minuti.

Realme 7 Pro sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Mirror White e Mirror Blue al prezzo di 319,90 euro, che saranno scontati a soli 289,90 euro in offerta lancio su Amazon, Unieuro e realme.com nei giorni del 13 e 14 ottobre. Realme 7 sarà invece disponibile a partire dal 21 ottobre (i pre-ordini apriranno il 13 ottobre) nelle varianti di colore Mist White e Mist Blue al prezzo di 179,90 euro per la versione 4GB+64GB, 199,90 euro per il modello intermedio con 6GB+64GB e 259,90 euro per il modello con più memoria, ovvero 8GB+128GB.

L’azienda ha anche cambiato la propria politica su garanzia e sostituzioni, ecco quanto dichiarato durante l’evento:

“Oltre alla garanzia di 3 anni, Realme estende ulteriormente la sua politica di sostituzione gratuita da 1 mese a 2 mesi, 1 mese in più rispetto ad altri competitor. Seguendo il claim ‘Dare to Leap’, Realme è profondamente impegnata a dare ai consumatori il miglior servizio in Europa”.

Vi lasciamo con il riassunto delle specifiche tecniche dei due smartphone appena annunciati.

Realme 7

MediaTek Helio G95

4/6/8 GB di RAM

64/128 GB di memoria interna espandibile

Display IPS LCD da 6,5” – Full-HD+, 90Hz

Fotocamera anteriore da 16 MP

Fotocamere posteriori: 64+8+2+2 MP

Batteria da 5.000 mAh

Realme 7 Pro

Qualcomm Snapdragon 720G

6/8 GB di RAM

64/128 GB di memoria interna espandibile

Display Super AMOLED da 6,4” – Full-HD+

Fotocamera anteriore da 32 MP

Fotocamere posteriori: 64+8+2+2 MP

Batteria da 4.500 mAh