Realme 7 Pro Plus sarà il primo smartphone con Snapdragon 875?

I SoC della serie Snapdragon 800 di Qualcomm sono sempre stati i chip più potenti prodotti dal brand e sono solitamente utilizzati su tutti gli smartphone top di gamma del mondo Android per via delle altissime prestazioni e del supporto a funzioni di nicchia com’è stato per il 5G, arrivato in prima battuta sullo Snapdragon 865 presente sulla maggior parte dei prodotti di punta del 2020. La prossima iterazione del processore, escludendo la variante Plus che Qualcomm da qualche anno rilascia all’incirca dopo 6 mesi dall’uscita della versione base, sarà lo Snapdragon 875 e dovrebbe essere svelato a dicembre.

Secondo le ultime voci di corridoio che circolano per il web, potrebbe essere Realme la prima a immettere sul mercato un prodotto dotato del nuovo chip top di gamma. Xu Qi, Vice President di Ralme, aveva già suggerito l’arrivo di uno smartphone da parte dell’azienda dotato del primo chip a 5nm prodotto dall’azienda americana, le nuove indiscrezioni sembrano puntare alla variante “Plus” di Realme 7 Pro, smartphone non ancora annunciato.

Dello smartphone sappiamo solo che potrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4000mAh capace di supportare la ricarica UltraDart dell’azienda, in grado di raggiungere i 125W. Questo permetterebbe allo smartphone di passare da completamente scarico al 33% di carica con soli 3 minuti di collegamento. I rumor indicano poi la presenza di un foro per la fotocamera frontale nel display e ovviamente della presenza della connettività 5G.

Ci aspettiamo di trovare sul prossimo flagship di Realme anche un display ad alta frequenza di aggiornamento e ovviamente Android come sistema operativo, personalizzato con l’appena nata interfaccia utente dell’azienda Realme UI, derivata in parte dalla ColorOS di Oppo.

In attesa dell’annuncio di Qualcomm riguardo allo Snapdragon 875, che si vocifera sarà circa il 50% più costoso del già non economico predecessore, non ci resta che aspettare e sperare che nuove informazioni riguardo Realme 7 Pro Plus trovino la propria strada verso il pubblico.