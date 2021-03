Realme 8 Pro, il rivale di Redmi Note 10 Pro arriverà il 24 marzo!

La gamma di smartphone realme 8 è finalmente dietro l’angolo. L’azienda cinese ha infatti confermato, attraverso un video pubblicato sul canale YouTube, che realme 8 e realme 8 Pro saranno ufficialmente lanciati nel mercato indiano il 24 marzo e si tratterà di un vero e proprio debutto globale.

Le caratteristiche tecniche di Realme 8 Pro

Il lancio avverrà infatti in simultanea in Paesi come Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna. Il modello realme 8 Pro, nello specifico, è considerato il rivale diretti di Redmi Note 10 Pro per via della fotocamera primaria da 108MP.

La camera sarà con molta probabilità accompagnata da altri tre sensori ultra-wide, macro e di profondità. Realme 8 Pro sarà inoltre dotato di un display super AMOLED con uno scanner di impronte digitali, mentre non è chiaro se ci sarà o meno il supporto per un alto tasso di aggiornamento.

Dal punto di vista tecnico, invece, dovrebbe montare un processore SoC Snapdragon 730G, ma ci potrebbe anche essere una variante 5G con un chipset differente e il supporto per la ricarica veloce a 65W.

Realme 8, invece, dovrebbe avere un display Super AMOLED da 6,4 pollici ed essere alimentato da un processore SoC MediaTek Helio G95, lo stesso del realme 7 (qui la nostra recensione). Buone notizie anche dal punto di vista fotografico con una camera primaria da 64MP, accompagnata da altri tre sensori.

Lo smartphone in questione, infine, dovrebbe montare una batteria da 5000mAh con supporto a ricarica veloce da 30W. Non ci resta che attendere poche settimane per poter mettere le mani su entrambi i modelli che, date le premesse, potrebbero davvero dare del filo da torcere alla linea Redmi Note.