realme, uno dei brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha finalmente presentato l’attesissimo modello realme 8 Pro, dotato della sua prima fotocamera da 108MP con 12000×9000 pixel e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,52″.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, sono state confermate le speculazioni delle ultime settimane: realme 8 Pro è infatti dotato di un display Super AMOLED da 6,43“, una batteria da 4500mAh, una ricarica SuperDart da 50W e un processore Snapdragon 720G.

realme 8 Pro si avvale anche della nuova tecnologia In-sensor Zoom che garantisce una maggiore nitidezza anche a seguito dell’utilizzo dello zoom. La modalità 3x dello smartphone attiva la tecnologia e il sensore utilizza soltanto i 12MP mappati con la sezione ingrandita per generare un’immagine.

Ma non è tutto, perché realme ha anche inventato un esclusivo algoritmo per video in time-lapse basato su foto del cielo stellato: in soli 480 secondi è possibile scattare 30 foto e generare un video time-lapse di un secondo.

Da segnalare anche la funzionalità tilt-shift che consente di scattare foto tilt-shift e video tilt-shift in time-lapse 10 volte più veloci, presentando il mondo in modo unico. La nuova gamma di smartphone mette a disposizione anche tre filtri iconici per rendere ancora più trendy ogni ritratto: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait e AI Color Portrait.

realme 8 Pro sarà disponibile nei colori Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black e nelle varianti 6GB/128GB (in esclusiva Amazon) e 8GB/128GB. Dal 24 al 30 marzo è attiva la promo early bird, che consente di acquistare realme 8 Pro a partire da 259,00 euro (6GB/128GB) e 279,00 euro (8GB/128GB). A partire dal 31 marzo realme 8 Pro sarà in vendita a 279,00 euro (6GB/128GB) e 299,00 euro (8GB/128GB).

realme ha anche annunciato due grandi novità AIoT, ovvero realme Watch S Pro e realme Buds Air 2. Il nuovo smartwatch presenta un look simile a quello di realme Watch S, ma si differenzia per un case realizzato in acciaio inossidabile SUS316L e un display da 1,39″ con risoluzione 454×454 pixel.

Ottime notizie anche sul fronte longevità: basterà caricare la batteria una volta sola per ottenere un’autonomia di 14 giorni. realme Watch S Pro presenta, inoltre, ben 15 funzionalità sportive tra cui nuoto, basket, yoga, camminata all’aperto e corsa.

Le realme Buds Air 2, invece, si caratterizzano per un design leggero e compatto misto alla facilità con cui è possibile indossarle. Sono dotate di un supporto alla cancellazione attiva del rumore e di una modalità trasparenza che amplifica i suoni esterni.

A partire dal 31 marzo realme Buds Air 2 saranno in vendita su Amazon e sul sito ufficiale di realme nei colori Closer White e Closer Black al prezzo di 49,99 euro, mentre il 29 e il 30 marzo saranno disponibili in promo early bird a soli 39,99 euro.