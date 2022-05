Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia media nuovo fiammante, dotato di un design unico e capace di scattare ottime foto, non potete assolutamente perdervi questa offerta esclusiva in partnership con realme.

I nuovissimi realme 9 e realme 9 5G sono appena arrivati sul mercato, ma sono già disponibili a prezzo scontato grazie alle promozioni lancio dedicate ai primi utenti che decideranno di fiondarsi all’acquisto. Solo per voi lettori di Tom’s Hardware è disponibile un ulteriore sconto da poter applicare al prezzo già ribassato (per un massimo di 40 euro complessivi): un’occasione da non farsi sfuggire!

L’ottimo realme 9 4G è uno smartphone equilibrato che possiede tutte le caratteristiche per accontentare la maggior parte dell’utenza. Risparmiando sulle componenti necessarie alla connettività 5G, ad oggi ancora poco diffusa e non fondamentale per chi è alla ricerca di un dispositivo in questa fascia di prezzo, realme è riuscita ad investire maggiore budget per montare su questo smartphone un sensore Samsung ISOCELL HM6 da ben 108MP.

Si tratta di una prima assoluta: realme 9 4G è infatti l’unico smartphone disponibile ad oggi ad utilizzare questo nuovo e migliorato sensore fotografico, in grado di garantire una messa a fuoco 9 volte più precisa rispetto ai sensori passati e catturare 1,6 volte più luce al buio. A completare il comparto fotografico troviamo una fotocamera grandangolare da 8MP, una da 2MP dedicata alle macro e una fotocamera frontale da 16MP con ampio campo visivo per includere tutti i vostri amici nei selfie di gruppo.

Qualcomm ha prodotto il chip Snapdragon 680 4G, abbastanza potente da supportare operazioni fluide e mantenere il software reattivo sul bellissimo display Super AMOLED da 6,4″ capace di raggiungere 90Hz di frequenza di aggiornamento massima. I colori sono brillanti e i contrasti infiniti grazie ai neri assoluti resi possibili dal tipo di pannello utilizzato. La batteria da 5000mAh ha la stessa capacità di quella montata sugli smartphone top di gamma ed è in grado di durare a lungo, la ricarica rapida Dart Charge arriva ad un massimo di 33W con l’alimentatore incluso in confezione.

Ancora più conveniente realme 9 5G, il quale condivide con la variante solo 4G le linee generali del design e parte delle specifiche tecniche. Con una dimensione leggermente maggiore, il display LCD IPS in questo caso raggiunge i 6,5″, ed un chip più recente, lo Snapdragon 695 5G, realme 9 5G è il compagno ideale per fruire dei vostri contenuti multimediali preferiti anche lontani da una rete Wi-Fi, grazie al supporto alle reti 5G di ultima generazione capaci di raggiungere velocità maggiori e contenere la latenza.

Entrambi i prodotti hanno un design in grado di attirare l’attenzione. La liscia scocca posteriore di questi dispositivi è lavorata per ottenere dei riflessi unici nel proprio genere, i quali ricordano la seta leggermente increspata e le dune del deserto, che l’azienda chiama Ripple Holographic Design.

Il realme 9 5G è disponibile nella configurazione con 4GB/64GB di memoria al prezzo di 259,99 euro, mentre per il taglio da 4GB/128GB il prezzo è di 279,99 euro. Ancora in promozione, dal 17 al 21 maggio, il realme 9 4G che può diventare vostro a soli 249,99 euro invece che 279,99 euro nella versione 6GB/128GB. Il realme 9 4G nella variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna è proposta a 299,99 euro.

Non è finita qui: è possibile risparmiare ancora affidandosi allo sconto esclusivo che noi di Tom’s Hardware abbiamo preparato per voi in collaborazione con realme.

Dal 17 al 31 maggio, recandovi sulla pagina dedicata all’iniziativa e cliccando sull’icona del coupon che troverete all’interno, riceverete un codice promozionale grazie al quale sarà possibile accaparrarsi uno dei dispositivi della serie realme 9 con uno sconto complessivo che può arrivare fino a 40 euro: