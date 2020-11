Watch S e Buds Air Pro espandono l’universo di realme

Oltre alla presentazione del nuovo realme 7 5G, il brand cinese ha annunciato durante l’evento di oggi anche l’arrivo per il mercato europeo di due nuovi accessori: lo smartwatch realme Watch S e gli auricolari true wireless realme Buds Air Pro.

Realme Watch S è il primo orologio smart dell’azienda ad essere commercializzato nel nostro territorio. La cassa certificata IP68 è realizzata in alluminio e può essere affiancata a cinturini da 22mm disponibili in varie colorazioni.

Il display AMOLED circolare da 1,3″ ha una risoluzione di 360×360 pixel ed è protetto da un vetro di protezione Gorilla Glass. La luminosità del pannello può essere regolata automaticamente da un sensore di luce ambientale.

Lo smartwatch dispone di un accelerometro a 3 assi per il monitoraggio del fitness e il monitoraggio del sonno. È presente anche il tracking di 16 diverse attività sportive, queste includono la corsa, il ciclismo, il ping-pong, il basket, il canottaggio e il ciclismo. Sul retro di realme Watch S è presente un sensore in grado di registrare continuamente la frequenza cardiaca e stimare l’ossigenazione del sangue SpO2.

L’azienda ha inserito via software anche degli allenamenti guidati per la respirazione e dei promemoria per ricordarsi di bere sufficiente acqua durante la giornata. Il sistema comprende oltre 100 diversi quadranti tra cui scegliere e supporta la ricezione di notifiche, il controllo della musica o della fotocamera e molto altro ancora.

La batteria da 390mAh dovrebbe garantire secondo l’azienda fino a 15 giorni di utilizzo tra le ricariche.

Lo smartwatch realme Watch S sarà disponibile all’acquisto a partire al prezzo di 79,99 euro.

Oltre al nuovo orologio, realme ha annunciato l’arrivo anche delle sue cuffie TWS Buds Air Pro. Gli auricolari true wireless dell’azienda sono equipaggiate con un sistema di cancellazione attiva del rumore ANC fino a 35dB.

Supportano la Transparency Mode, una funzione che amplifica l’audio esterno per permettere un migliore ascolto dell’ambiente circostante senza dover togliere gli auricolari dall’orecchio. Grazie ai due microfoni integrati le realme Buds Air Pro sono in grado di cancellare il rumore di fondo durante le chiamate.

Le cuffie sono realizzate basandosi sul chip realme S1 che supporta le modalità Open-App Auto Connection e la modalità di accoppiamento rapido di Google. Le Buds Air Pro capiscono quando sono indossate e sono resistenti all’ingresso di acqua e polvere secondo lo standard IPX4.

Per le sessioni di gioco le realme Buds Air Pro possiedono una modalità a bassa latenza che riduce il lag a soli 94ms. Il chip a basso consumo realme S1 e la batteria da 486mAh permettono fino ad un massimo di 25h di riproduzione musicale, ore che scendono a 20 attivando la cancellazione del rumore. Gli auricolari sono in grado di ricaricare fino a 3 ore di batteria in soli 10 minuti e si ricaricano completamente in un’ora.

Le realme Buds Air Pro saranno disponibili all’acquisto al prezzo di 89,99 euro