Realme C3 è ufficiale: ecco le specifiche e i prezzi

Realme C3 è finalmente ufficiale. La società (che ha prodotto Realme 5 Pro, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, attualmente disponibile su Amazon) ha infatti confermato l’esistenza dello smartphone di fascia bassa di cui abbiamo parlato pochi giorni fa. Il device arricchisce la famiglia “C”, composta da diversi dispositivi entry-level.

Il nuovo modello rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto al predecessore, ovvero Realme C2s. Questo nuovo Realme C3 presenta l’ottimo rapporto qualità/prezzo tipico della società.

Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Helio G70, presentato solo un mese fa, accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troveremo una singola fotocamera anteriore da 5 MP e due sensori posteriori da 12 MP e 2 MP. Ovviamente, non sarà possibile scattare foto di alta qualità, ma è più che sufficiente per tutti coloro i quali non hanno aspettative troppo alte.

Lo smartphone sarà equipaggiato da un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e un notch a goccia, in cui sarà collocato un sensore fotografico. La scheda tecnica si conclude poi con una batteria da 5.000 mAh ricaricabile grazie a una porta micro USB. Realme C3 arriverà in India in perfetto tempismo per San Valentino, ovvero il 14 febbraio. I costi saranno i seguenti:

3/32 GB : 6.999 Rs (89 euro circa);

: 6.999 Rs (89 euro circa); 4/64 GB: 7.999 Rs (102 euro circa).

Un dispositivo di fascia bassa con un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente. Non sappiamo ancora se il device sarà distribuito anche fuori dai confini indiani.