Realme, ecco la roadmap della nuova UI

Realme presenterà la sua interfaccia personalizzata. Arriva la conferma ufficiale che smentisce le precedenti dichiarazioni e che rivela la roadmap ed i primi dettagli: tra i primi smartphone Realme 3 Pro e XT a partire da gennaio 2020.

Precedenti dichiarazioni da parte del CEO dell’azienda lasciavano poche speranze sul lancio di una nuova interfaccia personalizzata per i dispositivi del brand cinese. Oggi è lo stesso Madhav Sheth a sorprendere con la conferma della nuova UI, ufficializzandone l’arrivo tramite un tweet. Non è ancora chiaro se la nuova interfaccia sarà chiamata Realme OS ma è certo che sarà basata su ColorOS 7 e Android 10.

Senza dubbio non saranno poche le ottimizzazioni che la nuova UI introdurrà sui dispositivi in cui verrà implementata: design ridisegnato, ottimizzazioni delle prestazioni anche in ambito gaming grazie ad una grafica di gioco più fluida, miglioramenti alla gestione della memoria RAM, maggiori opzioni di personalizzazione di icone e caratteri e miglioramenti anche sulla stabilizzazione video.

Il produttore cinese oltre ad alcuni dettagli sulle migliorie che verranno apportate con la nuova interfaccia Realme ha rivelato che arriverà a gennaio 2020. Come ben sappiamo, le procedure di distribuzione non sono mai uguali per tutti i dispositivi. A questo proposito è stata confermato che la distribuzione dell’aggiornamento avverrà seguendo un chiaro ordine fino al secondo trimestre del 2020.

Il CEO Madhav Sheth ha rilasciato la seguente roadmap per i dispositivi interessati che partirà da gennaio 2020:

gennaio 2020 Realme 3 Pro e XT

febbraio 2020 Realme X e 5 Pro

marzo 2020 Realme X2 Pro

aprile 2020 Realme 3 e 3i

maggio 2020 Realme 5 e 5s

giugno 2020 Realme 2 Pro

Q3 2020 Realme C2

Inoltre, tutti gli utenti possessori di Realme X2 Pro potranno avere accesso alla versione beta di ColorOS 7 a partire dal 18 dicembre