realme Flash, lo smartphone che porta MagSafe nel mondo Android

C’era da aspettarselo, dopo l’arrivo della ricarica magnetica MagSafe sugli smartphone di Apple era solo questione di tempo prima che un produttore di dispositivi Android sviluppasse una soluzione simile a quella dell’azienda di Cupertino.

A quanto pare il primo smartphone Android con un sistema di ricarica induttiva aiutata da un magnete sarà realme Flash, il quale sarà presto annunciato in India.

Il primo indizio sul nuovo smartphone realme è arrivato dall’azienda stessa su Twitter. I colleghi di GSMArena hanno ricevuto da una fonte moltissime informazioni ed immagini riguardo quello che sarà il primo smartphone Android ad utilizzare ufficialmente un sistema di ricarica magnetica in stile Apple MagSafe, il cui debutto è avvenuto con la gamma iPhone 12.

This newcomer is totally going to sweep you off your feet!

Tell us what comes to your mind when you hear 'Flash'?

Stay tuned to find out.#realmeFlash #DareToLeap pic.twitter.com/azc6ysABjF

— realme (@realmeIndia) July 26, 2021