realme GT 2 Pro: la data di presentazione è finalmente ufficiale!

realme GT 2 Pro è uno degli smartphone più attesi di questo 2021. Sarà proprio lui, infatti, il prossimo smartphone ad avere a bordo il nuovissimo SoC di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, battendo sul tempo la serie Xiaomi 12.

L’annuncio riguardo a questo “primato” è arrivato durante il Tech Summit Digital 2021, l’evento di Qualcomm andato in scena il 1° dicembre in cui Snapdragon 8 Gen 1 ha giustamente monopolizzato la scena. Tra i primi dispositivi che lo implementeranno – si è detto – ci sarà anche realme GT 2 Pro, il primo prodotto “Pro” della serie GT e l’ammiraglia più “premium” di realme.

Nel comunicato diffuso in quest’occasione, realme ha parlato del suo nuovo top di gamma come di un prodotto che supererà senz’altro “le aspettative dei giovani utenti di tutto il mondo”.

In particolare, realme GT 2 Pro sarà in grado di offrire performance di gioco entusiasmanti proprio grazie al processore Snapdragon 8 Gen 1, che ha reso possibile l’aggiunta di funzionalità legate all’IA particolarmente avanzate.

A parte queste info generiche, in realtà, realme non svela molto su GT 2 Pro. Nei giorni scorsi sono circolati diversi leak e indiscrezioni intorno al design sia del fronte che del retro, con delle fotocamere che a diverso titolo la fanno da padrona. In primis, sulla parte anteriore, l’obiettivo c’è ma non si vede (è sotto al display); sul retro, invece, il modulo con triplo sensore si fa notare eccome, essendo esteso in orizzontale e particolarmente bombato.

Per le conferme sul design e sulle altre caratteristiche di realme GT 2 Pro dovremo attendere ancora qualche giorno, precisamente sette giorni, perché la presentazione ufficiale di questo dispositivo è fissata al 20 dicembre 2021. Di seguito il poster pubblicato da realme in cui è leggibile anche l’orario: “9:00 GMT”/10 ora italiana.