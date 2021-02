realme GT con Snapdragon 888, ecco la data di arrivo in Italia

Sono ormai molte settimane che circolano voci riguardo alla prossima presentazione del top di gamma realme GT, tanto che lo smartphone è già stato avvistato nei database dei siti web di alcuni dei principali enti di certificazione come il TEENA. Oggi abbiamo finalmente la conferma di quando lo smartphone verrà annunciato e l’ottima notizia è che sarà disponibile anche in Italia!

L’evento di lancio è ormai fissato, realme GT non solo arriverà in Europa ma raggiungerà con estrema velocità anche le “strade” italiane tra pochissimi giorni.

Il prossimo top di gamma dell’azienda nata come spin-off del brand cinese OPPO è stato a lungo vociferato e sono molte le indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane, supportate da molti teaser pubblicati dall’azienda stessa e dal CEO.

Secondo l’ente di certificazione TEENA, che avrebbe già messo le grinfie sullo smartphone in questione, realme GT dovrebbe poter contare su un display flat con frequenza di aggiornamento di 160Hz, avere a bordo un SoC Qualcomm Snapdragon 888 e 12GB di RAM oltre che a 256GB di memoria interna.

Non manca ovviamente il supporto alla ricarica rapida che in questo caso raggiungerebbe i 125W. Lo smartphone sarebbe quindi in grado di ricaricare la propria batteria da 5000mAh dallo 0% al 100% in soli 30 minuti.

Tre dovrebbero essere le fotocamere incorporate: la principale dovrebbe poter contare su un sensore da 64MP, la seconda sarebbe composta da un teleobiettivo ed un sensore da 13MP mentre la terza dovrebbe essere una fotocamera ultra-grandangolare con sensore da 13MP. A bordo dovrebbe poi trovar spazio la realme UI 2.0, basata su Android 11.

The global #realmeRace has begun. Our upcoming #realmeGT is built for speed.

Question is: will it speed into the UK? 🏎 pic.twitter.com/nl4aGpqSQe

— realme UK (@realmeUK) February 18, 2021