Arriva finalmente sul mercato l’attesissimo realme GT Neo 3. Ormai giunto alla terza generazione, il modello ispirato al mondo delle auto da corsa guadagna una funzionalità esclusiva: si tratta della tecnologia di ricarica UltraDart da 150W, che lo rende a tutti gli effetti lo smartphone con la ricarica più veloce del mondo.

Vediamo insieme le caratteristiche del nuovo realme GT Neo 3, presentato a Milano nella cornice di Garage Italia insieme al mid-range realme GT Neo 3T e a un’edizione speciale degli auricolari TWS realme Buds.

realme GT Neo 3, un vero fuoriclasse

Il nuovo realme GT Neo 3 arriva sul mercato con il design ormai iconico che abbiamo imparato a conoscere e amare a bordo dei predecessori. Sulla scocca realizzata in vetro antiriflesso satinato spiccano infatti due strisce a contrasto, che richiamano da vicino il mondo delle automobili e della velocità.

Proprio la velocità è a tutti gli effetti il tratto distintivo di realme GT Neo 3: a bordo del taglio da 12+256GB del device troviamo infatti la tecnologia ricarica rapida UltraDart da ben 150W. Presentata al MWC di Barcellona e già approvata dai benchmark di DxOMark, la ricarica UltraDart rappresenta un vero e proprio record per il mondo della telefonia.

La batteria da 4500mAh del realme GT Neo 3 sarà infatti in grado di ricaricarsi fino al 50% in soli 5 minuti. Questo risultato fulmineo è reso possibile da un’architettura di ricarica innovativa, che prevede anche la presenza di due celle separate da 2500mAh collegate all’interno della batteria e altri accorgimenti al circuito di ricarica.

Non manca un’attenzione particolare alla sicurezza, garantita dalla certificazione TÜV Rheinland, e alla longevità del comparto batteria, capace di sostenere 1600 cicli di ricarica e mantenere l’80% della capacità effettiva.

All’interno del realme GT Neo 3 troviamo il SoC Mediatek Dimensity 8100 5G, un chip di fascia alta octa-core realizzato con processo produttivo a 5nm. Dal punto di vista delle performance il Dimensity 8100 5G, in coppia con la GPU Mali-G610 MC6, rivaleggia direttamente con lo Snapdragon 888, il top di gamma 2021 che abbiamo di recente ritrovato (e apprezzato) all’interno del realme GT 2.

Non può mancare un efficiente sistema di raffreddamento con camera in acciaio inossidabile a nove strati, capace di dissipare il calore prodotto dal SoC durante i processi più impegnativi. lo smartphone presenta inoltre un processore dedicato al display: questa unità potenzia la capacità di interpolazione dei frame nella riproduzione di contenuti in movimento e riduce il carico sulla GPU nell’elaborazione delle immagini a schermo.

A proposito di display, il pannello installato su questo device è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2412×1080) e frequenza di aggiornamento massima di 120Hz. Le cornici laterali sono ridotte al minimo fino a raggiungere un rapporto schermo-corpo del 94,2%, mentre la gamma di colori P3 segue lo standard aggiornato 10-bit per restituire tinte brillanti.

All’interno del comparto fotografico del realme GT Neo 3 spicca il sensore principale Sony IMX766 da 50MP f/1,88 con tecnologia ProLight e doppia stabilizzazione EIS+OIS, mentre i sensori secondari sono rispettivamente una fotocamera ultra-wide da 8MP f/2,25 e una macro da 2MP f/2,4.

Dal punto di vista della connettività, tra le novità del realme GT Neo 3 troviamo la tecnologia Wireless Burst che ottimizza le risorse dell’antenna nell’utilizzo in parallelo del Bluetooth e della rete Wi-Fi. Migliora anche l’area coperta dal sensore NFC, che per la prima volta in uno smartphone senza scocca in metallo arriva a ricoprire la parte superiore dello smartphone a 360 gradi.

realme GT Neo 3T, veloce e potente

Insieme al flagship realme GT Neo 3 il brand ha presentato anche la sua controparte mid-range, il realme GT Neo 3T. Già introdotto sul mercato nel mese di aprile con il nome di realme Q5 Pro, anche il GT Neo 3T riprende il tema della velocità che contraddistingue l’intera gamma grazie al design a quadri della scocca, ispirato alle bandiere delle corse automobilistiche e trattato con particelle nanofluorescenti per garantire la massima brillantezza.

Al pari del fratello maggiore nel taglio di memoria da 8+256GB, il realme GT Neo 3T è dotato di ricarica rapida SuperDart da 80W, che permette di arrivare a un rispettabilissimo risultato di 12 minuti per una ricarica del 50%. Si tratta della velocità di ricarica più rapida in questo segmento di mercato.

All’interno del realme GT Neo 3T troviamo il longevo ma ancora performante SoC Snapdragon 870 5G, già visto a bordo del realme GT Neo 2 dello scorso anno, in combinazione con la CPU Kryo 585 e la GPU Adreno 650.

Questo chipset promette performance da fascia alta a un prezzo contenuto e punta tutto sull’ottimizzazione delle risorse a disposizione. Non manca la connettività di ultima generazione: il realme GT Neo 3 supporta infatti le reti 5G e lo standard Wi-Fi 6 dual-channel, per garantire sempre le massime velocità di connessione.

Su quest’ultimo fronte, anche su questo terminale realme ha installato un’ampia camera di raffreddamento in acciaio inossidabile: con i suoi 4129mm² si tratta dell’area più estesa dedicata alla dissipazione del calore mai implementata a bordo di uno smartphone realme.

Il realme GT Neo 3T è dotato anch’esso di un brillante display AMOLED da 6,62 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, luminosità massima di 1300 nit e campionamento touch di ben 360Hz. Il rapporto schermo-corpo del dispositivo arriva al 92,6%.

Il comparto fotografico, infine, è composto da una fotocamera principale da 64MP f/1,8 con stabilizzazione digitale (DIS), un sensore ultra-wide f/2,3 da 8MP e una macro da 2MP f/2,4. Non mancano le ottimizzazioni software più apprezzate di realme come la Street Photography Mode e una fotocamera anteriore da 16MP.

Schede tecniche

realme GT Neo 3 realme GT Neo 3T Dimensioni e peso 163,3×75,6×8,2mm 188g 162,9×75,8×8,65mm 194,5g Ricarica e batteria SuperDart 80W 5000mAh (8+256GB) UltraDart 150W 4500mAh (12+256GB) SuperDart 80W 5000mAh Processore Mediatek Dimensity 8100 5G Qualcomm Snapdragon 870 5G Fotocamere Principale: 50MP Sony IMX766, f/1,88 Ultrawide: 8MP, f/2,25 Macro: 2MP, f/2,4 Anteriore: 16MP Principale: 64MP, f/1,79 Ultrawide: 5MP, f/2,25 Macro: 2MP, f/2,4 Anteriore: 16MP Memoria e archiviazione RAM: 8GB/12GB LPDDR5 ROM: 128GB/256GB UFS 3.1 RAM: 8GB LPDDR4x ROM: 128/256GB UFS 3.1 Connettività 5G Dual VoLTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 GPS GPS/AGPS/Beidou/Glonass/QZSS/Galileo GPS/Beidou/Glonass/Galileo Audio Dolby Atmos Dual Speakers Sistema operativo realme UI 3.0 + Android 12

Disponibilità e prezzi

I nuovi realme GT 3 e GT 3 Pro saranno disponibili su Amazon a prezzi di lancio esclusivi per l’intera line-up validi solamente il 9 giugno e a partire dal 15 fino al 22 giugno: