Durante l’evento tenutosi al MWC di Barcellona, realme ha annunciato l’arrivo sul mercato del suo nuovo flagship. Stiamo parlando di realme GT3, conosciuto in altri Paesi come realme GT Neo5, il quale è pronto a dare battaglia ai big del settore a colpi di LED RGB e ricarica rapidissima ad un prezzo contenuto. Sarà il vostro prossimo smartphone?

realme GT3 viene presentato come lo smartphone di punta del brand per il mercato internazionale. Dalla sua lo smartphone ha diverse caratteristiche interessanti ed uniche per quanto riguarda il panorama mobile del 2023.

“realme è stata fondata secondo lo spirito Dare to Leap e seguendo la missione di dare potere alle giovani generazioni proponendo una tecnologia e un design all’avanguardia” ha dichiarato Chase Xu, Vicepresidente di realme e Presidente di realme Global Marketing. “Entrando nel suo quinto anno di vita, realme sta facendo un balzo in avanti ancora più grande, diventando il primo brand ad abbattere molte delle barriere presenti nel settore. Questo dimostra l’impegno di realme nel migliorare la propria presenza sul mercato attraverso tecnologie innovative e a connettersi meglio con il pubblico più giovane”.

Il punto su cui l’azienda punta più forte è di certo l’incredibile velocità di ricarica, la più alta del settore, raggiunta grazie all’utilizzo di una tecnologia in grado di toccare i 240W di picco. Si tratta di una quantità di potenza mai vista prima su uno smartphone è che raggiunge il limite da quanto possibile utilizzando lo standard USB Tipo-C.

Secondo quanto affermato da realme, solo pochi minuti o addirittura secondi e si avrà a disposizione una percentuale di carica soddisfacente a continuare l’utilizzo di GT3. Infatti, basteranno solo 80 secondi per caricare il realme GT3 del 20% della sua capacità e sono necessari solo 9 minuti e 30 secondi per arrivare al 100% della batteria da 4600mAh del dispositivo.

L’architettura del sistema di ricarica di realme GT3 dispone di tre chip che lavorano insieme, per un’efficienza di trasferimento migliorata del 98,5%. Inoltre, realme GT3 è dotato di un cavo personalizzato da 12A che fornisce l’apporto di corrente di ricarica più elevato del settore. L’adattatore di ricarica GaN a 240W offerto da realme nella confezione, nonostante il 60% in più di potenza disponibile, è ancora più piccolo di quello da 150W.

“Una delle sfide più difficili per la ricarica ad alta potenza è il controllo della temperatura. realme GT3 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido VC da 6580mm² che copre il 61,5% della batteria e garantisce un’efficiente dissipazione del calore. Per garantire la massima sicurezza, il realme GT3 include anche un design ignifugo PS3, 13 sensori di temperatura e 60 livelli di protezione. Inoltre, realme GT3 è il primo telefono con una potenza superiore ai 200W ad essere certificato TÜV Rheinland per un sistema di ricarica rapida sicuro“.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi della longevità della batteria. Nonostante l’utilizzo del sistema a 240W, realme GT3 è garantito per la conservazione dell’80% della salute della batteria dopo oltre 1600 cicli completi.

Sul retro lo smartphone presenta una finestra traslucida accanto al modulo della fotocamera. Al suo interno, gli utenti troveranno un finto chip decorativo, parte della bobina NFC e il Pulse Interface System con un anello di illuminazione RGB a forma di C.

“Il sistema Pulse Interface è altamente personalizzabile e aggiunge un elemento divertente e interattivo al telefono. Accedendo a Impostazioni > Sfondi e design > Breathing light, gli utenti possono scegliere tra 25 tonalità di colore, 2 tipi di intermittenza e 5 modalità di velocità di illuminazione per uno stile unico“.

Specifiche tecniche

realme GT3 Dimensioni e peso 163,85 x 75,75 x 8,9 mm 199g Display AMOLED 6,74″ 2772 x 1240 pixel, 144Hz, frequenza campionamento massima di 1500Hz, contrasto 5.000.000:1, DCI-P3 100%, JNCD ≈ 0,33, schermo/scocca del 93,69% SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM e memoria interna 8GB/128GB

12GB/256GB

16GB/256GB

16GB/512GB

16GB/1TB Tutte le configurazioni sono LPDDR5X/UFS 3.1 Fotocamere posteriori 50MP principale Sony IMX 890, 23,6mm, FOV 84,4°, f/1.88, sensore da 1/1,56″

8MP ultra grandangolare, 15,8mm, FOV 112°, f/2.2

2MP, 20,1mm, FOV 65°, f/3.3 Fotocamera frontale 16MP Samsung S5K3P9, FOV 82,3°, f/2.45 Batteria e ricarica 4600mAh (2x 2.300mAh) ricarica 240W Sistema operativo Android 13 realme UI 4.0 Altro 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, IR, NFC, USB Tipo-C, GPS, Lettore di impronte ottico sotto al display, 2 speaker stereo certificati Dolby Atmos

Prezzo e disponibilità

Il realme GT3 sarà disponibile nelle colorazioni Pulse White, Booster Black ad un prezzo di partenza consigliato annunciato dal marchio di 649 dollari. Nonostante il dispositivo non sia ancora pronto ad arrivare nel nostro Paese, l’azienda ha annunciato che è previsto il suo arrivo nel prossimo futuro.