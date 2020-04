Realme Narzo 10 e Narzo 10A saranno svelati il 21 aprile

Realme lancerà Narzo 10 e 10A il prossimo 21 aprile, durante un evento online. L’annuncio era fissato per lo scorso 26 marzo, ma le restrizioni utili per limitare la diffusione del Covid-19 hanno costretto l’azienda a rimandare l’evento disponibile in streaming.

La diretta inizierà il 21 aprile 2020 a partire dalle 21:00 nel canale YouTube ufficiale di Realme India. A quanto pare, Narzo dovrebbe essere un vero e proprio sub-brand pensato appositamente per i consumatori giovani. I primi due modelli che saranno presentati, come deducibile dalle immagini trapelate online durante gli scorsi giorni, saranno riconosciuti con i nomi di 10 e 10A. Non si esclude che possa trattarsi di un rebrand di Realme 6i e C3 (che sono recentemente arrivati in Italia).

#FeelThePower of a unique series with class-apart features and max performance.

It is built for Gen Z. It is built for you.

Are you ready to welcome #realmeNarzo10 & #realmeNarzo10A?

Watch the launch video at 12:30 PM, 21st April on our official channels. https://t.co/hQGc0tJYkA pic.twitter.com/KlfVx30YR2

— realme (@realmemobiles) April 17, 2020