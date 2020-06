Realme non rallenta: ecco il nuovo smartphone di fascia alta

Realme X3 è ufficialmente stato confermato dal produttore. Il nuovissimo top di gamma affiancherà X3 SuperZoom (disponibile all’acquisto su Amazon). Scopriamo subito le specifiche tecniche.

Il device di fascia alta appena presentato condivide con la variante “SuperZoom” il medesimo processore, ovvero Snapdragon 855+. Le principali differenze riguardano la memoria interna, la RAM e il comparto fotografico. Ecco la scheda tecnica di Realme X3:

SoC: Qualcomm Snapdragon 855+ ;

; RAM: 6/8 GB (LPDDR4x);

(LPDDR4x); Memoria interna: 128 GB (UFS 3.0), espandibile tramite microSD;

(UFS 3.0), espandibile tramite microSD; Batteria: 4.200 mAh , con supporto alla ricarica rapida a 30 W;

, con supporto alla ricarica rapida a 30 W; Display : pannello IPS da 6,6 pollici, risoluzione FullHD+, refresh rate a 120 Hz e Corning Gorilla Glass 5;

: pannello IPS da 6,6 pollici, risoluzione FullHD+, refresh rate a 120 Hz e Corning Gorilla Glass 5; Fotocamera posteriore: 64 MP, 12 MP, 8 MP e 2 MP;

Fotocamera anteriore: 16 MP e 8 MP;

Connettività: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5;

Sistema operativo: Android 10 (con personalizzazione Realme UI).

Il dispositivo, con ottime specifiche tecniche, arriverà in India a partire dal prossimo 30 giugno. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli riguardo alla commercializzazione in altri mercati. Il prezzo di Realme X3 – almeno in India – sarà compreso tra 295 e 305 euro.