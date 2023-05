State cercando un nuovo tablet compatto e performante e volete spendere poco? Allora vi segnaliamo questa ottima offerta di Amazon, che propone il Realme Pad mini con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.

Grazie a questa promozione potrete, infatti, acquistarlo a soli 139,99€ anziché 179,99€, con un risparmio di ben 40,00€. Il tablet monta una RAM da 3GB e una memoria da 64GB espandibile fino a 1TB, per permettervi di conservare tutti i vostri documenti, video e foto.

Foto generiche

Il corpo del Realme Pad mini in alluminio ha uno spessore di soli 7,6mm e un peso di 372g. Grazie a queste caratteristiche potrete usarlo agevolmente anche con una sola mano e per lungo tempo. Va aggiunto, infatti, che la batteria ha un’autonomia di oltre 15 ore, per cui potrete utilizzarlo tranquillamente per tutto il giorno senza doverlo necessariamente ricaricare.

Da menzionare certamente anche le due fotocamere. Quella posteriore, da 8MP, vi permetterà di scattare fotografie bellissime e di registrare video sempre nitidi, grazie anche allo zoom digitale 10x. La fotocamera anteriore, da 5MP, è perfetta per i selfie e per prendere parte a lezioni e riunioni online. Infine, sbloccare il vostro nuovo Realme Pad mini sarà semplicissimo, usando il riconoscimento facciale.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!